Ему - 82, ей - 38! Мик Джаггер появился на красной дорожке с невестой и выглядел по-настоящему счастливым
Мик Джаггер снова на красной дорожке — и снова не один. 82-летний фронтмен The Rolling Stones появился на осеннем гала-вечере New York City Ballet вместе со своей невестой, 38-летней Мелани Хамрик. Пара выглядела влюблённой и счастливой!
Мик Джаггер выглядел по-настоящему влюблённым рядом со своей невестой, Мелани Хамрик, когда пара появилась на красной дорожке впервые после июльского приёма во дворце Виндзор. В этот раз 82-летний лидер The Rolling Stones и его 38-летняя возлюбленная посетили осенний Гала-вечер New York City Ballet, который прошёл в Нью-Йорке.
Редко появляющаяся на публике пара выглядела очарованно: они не скрывали нежности и улыбок. Мик выбрал бархатный чёрный пиджак поверх рубашки с цветочным принтом, чёрные брюки, кроссовки и массивные золотые браслеты. Мелани блистала в алом атласном платье с драпированным вырезом и высоким разрезом, подчёркивающим её стройную фигуру. Бывшая балерина дополнила образ туфлями Aquazzura и длинными серьгами. Её тёмные волосы были собраны в гладкий пучок, а макияж — сдержанный и элегантный.
Мелани Хамрик — бывшая танцовщица Американского театра балета в Нью-Йорке, где она выступала на протяжении 15 лет. До этого она училась в престижной Академии балета Кировa в Вашингтоне. В 2019 году Мелани завершила танцевальную карьеру, чтобы посвятить себя писательству и сыну Деверо, которого она воспитывает вместе с Миком.
Пара познакомилась в 2014 году за кулисами концерта The Rolling Stones, когда Мелани находилась в гастрольной поездке со своей балетной труппой. Их сын родился в 2016 году — он стал восьмым ребёнком Джаггера.
В интервью французскому изданию Paris Match, опубликованном весной, Мелани неожиданно раскрыла, что они с Миком обручились «два или три года назад» — просто не афишировали это. «Может, однажды мы поженимся, а может, и нет. Мы так счастливы сейчас, что мне было бы страшно что-то менять», — призналась она.
Несмотря на 44 года разницы в возрасте, Мелани говорит, что давно перестала обращать внимание на мнение посторонних. «У всех есть своё мнение. Если начать думать о том, что скажут другие, то проблем не избежать — где бы ты ни был и кем бы ни был. Я счастлива, люди вокруг меня счастливы, и я никому не делаю больно. Так что пусть каждый займётся своими делами», — сказала она в интервью The Times of London.
Помимо личных отношений, Джаггер и Хамрик сотрудничают и творчески: в 2019 году они вместе работали над балетом Porte Rouge, для которого Мелани поставила хореографию под музыку The Rolling Stones. «Это была идея Мелани — она выбрала песни, создала структуру. Моя роль заключалась в том, чтобы всё связать воедино, сделать переходы и монтаж так, чтобы музыка звучала цельно», — рассказывал Мик в интервью Town & Country.
Икона рок-н-ролла был женат дважды — на Бьянке Джаггер и Джерри Холл — и является отцом восьмерых детей. От Марши Хант у него дочь Карис (54), от Бьянки — дочь Джейд (53), от Джерри Холл — дети Элизабет (41), Джеймс (40), Джорджия Мэй (33) и Гэбриел (27). От Лусианы Моранд Жименес у него сын Лукас (26).