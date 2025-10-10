Многострадальный парк в Скансте постигло новое несчастье. Жителей просят не приближаться к детской площадке

«Две недели назад председатель Комитета по городскому развитию Эдгарс Берголц сообщил мне о подозрениях, что на одном из этапов проекта очистка и утилизация загрязнённого грунта могли быть проведены не в полном объёме. Согласно первоначальной информации, примерно в 2022 году во время строительных работ на участке земли, принадлежащем частному предпринимателю, были размещены кучи грунта, уровень загрязнения которых превышает допустимые нормы. После получения этой информации мы провели первичный анализ документов и проконсультировались с правоохранительными органами и Государственной службой охраны окружающей среды о дальнейших шагах. Я поручил исполнительному директору провести служебную проверку в Департаменте городского развития, чтобы выяснить, как эти кучи загрязнённого грунта могли годами оставаться незамеченными и почему не были предприняты соответствующие меры», — заявил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.