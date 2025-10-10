Многострадальный парк в Скансте постигло новое несчастье. Жителей просят не приближаться к детской площадке
Председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс поручил исполнительному директору Рижской думы Янису Лангесу начать служебную проверку в Департаменте городского развития в связи с возможными недостатками и задержками при проведении работ по очистке загрязнённого грунта в рамках проекта развития территории в Скансте.
«Две недели назад председатель Комитета по городскому развитию Эдгарс Берголц сообщил мне о подозрениях, что на одном из этапов проекта очистка и утилизация загрязнённого грунта могли быть проведены не в полном объёме. Согласно первоначальной информации, примерно в 2022 году во время строительных работ на участке земли, принадлежащем частному предпринимателю, были размещены кучи грунта, уровень загрязнения которых превышает допустимые нормы. После получения этой информации мы провели первичный анализ документов и проконсультировались с правоохранительными органами и Государственной службой охраны окружающей среды о дальнейших шагах. Я поручил исполнительному директору провести служебную проверку в Департаменте городского развития, чтобы выяснить, как эти кучи загрязнённого грунта могли годами оставаться незамеченными и почему не были предприняты соответствующие меры», — заявил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.
Параллельно со служебной проверкой проводятся дополнительные анализы грунта и грунтовых вод, чтобы убедиться, что загрязнение не распространилось на более широкую территорию. По рекомендации Государственной службы охраны окружающей среды принято решение временно ограничить доступ к детской площадке в парке Скансте на период проведения дополнительных исследований. Жителям рекомендуется временно воздержаться от её посещения.
Проект парка Скансте был начат более десяти лет назад, и в благоустройство этой территории было инвестировано почти 22 миллиона евро. Но с самого начала все пошло не так. Возникли проблемы у строителей, потом проект был заморожен, потом потребовал новых инвестиций, и вот - очередная неприятность.