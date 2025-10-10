"Она жива, она с Украиной": София Ротару даст первое интервью с начала войны, когда будет готова

По словам телеведущего, Ротару переживает тяжелый период — как эмоционально, так и физически. Именно поэтому она избегает публичных выступлений и сохраняет тишину. Суханов подчеркнул, что певице нужно время, чтобы восстановиться и собраться с силами. «Она хочет дать интервью и готовится это сделать. Насколько я знаю, для нее это очень важно, но пока она не в том состоянии — ни душевном, ни физическом, — чтобы выйти к публике. Но, слава Богу, она здесь, она жива, она с Украиной», — отметил он.