"Она жива, она с Украиной": София Ротару даст первое интервью с начала войны, когда будет готова
Легендарная украинская певица София Ротару уже долгое время избегает публичности — не появляется на концертах и светских мероприятиях, не дает интервью и крайне редко публикуется в соцсетях. Это породило слухи, что артистка якобы живет за границей. Однако известный телеведущий Алексей Суханов опроверг эти разговоры и рассказал, что Ротару все это время находится в Украине.
«София Михайловна сейчас в Украине. Это я точно знаю, мы общаемся», — заявил Суханов в интервью латвийскому проекту «И Грянул Грэм».
По словам телеведущего, Ротару переживает тяжелый период — как эмоционально, так и физически. Именно поэтому она избегает публичных выступлений и сохраняет тишину. Суханов подчеркнул, что певице нужно время, чтобы восстановиться и собраться с силами. «Она хочет дать интервью и готовится это сделать. Насколько я знаю, для нее это очень важно, но пока она не в том состоянии — ни душевном, ни физическом, — чтобы выйти к публике. Но, слава Богу, она здесь, она жива, она с Украиной», — отметил он.
Телеведущий добавил, что Ротару неравнодушна к происходящему: она следит за событиями, реагирует на трагические новости и выражает соболезнования после российских атак, хоть и делает это без громких заявлений. «Каждому человеку нужно дать время. У каждого свой порог боли, усталости и опустошенности. София Михайловна обязательно заговорит, когда почувствует, что готова», — подытожил Суханов.