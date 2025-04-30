София Ротару избавилась от "подарка Лужкова": элитная квартира в Москве продана спустя 5 лет

Это не первая подобная история в семье. Ранее таким же образом певица продала недвижимость в Крыму. Однако там остается еще один крупный актив, от которого пока не удается избавиться — трехэтажный отель на полуострове стоимостью около 30 млн евро. Объект выставлен на продажу, но покупатель пока не найден. По слухам, отпугивает не только высокая цена, но и юридическая и геополитическая неопределенность, связанная с крымской недвижимостью.