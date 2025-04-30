София Ротару избавилась от "подарка Лужкова": элитная квартира в Москве продана спустя 5 лет
Певица София Ротару наконец-то рассталась с одним из своих московских «тяжелых» активов — трехкомнатной квартирой в Пресненском районе. Сделка состоялась спустя пять лет безуспешных попыток продать недвижимость: желаемую цену долго никто не предлагал, и спрос на жилье такого класса и профиля падал. Помог нестандартный ход — Ротару переоформила квартиру на своего сына Руслана, и уже от его имени была завершена сделка.
Новым владельцам досталась квартира площадью 121 квадратный метр — с евроремонтом в духе «олд-мани» двухтысячных и панорамными окнами с видом на Московский зоопарк. Обошлась покупка в 650 000 евро, сообщает Telegram-канал Mash.
Интересно, что эта квартира когда-то была подарена певице бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Тогда подобные жесты были не редкостью для звезд первой величины. Однако в последние годы София Ротару не посещает Москву — артистка живет в Киеве и активно избавляется от российской и крымской недвижимости, которую уже не использует.
Московская квартира долгое время пустовала, и, как утверждают источники, артистке приходилось платить немалые деньги за коммунальные платежи. Чтобы ускорить процесс продажи, Ротару переписала ее на сына — 54-летнего Руслана Евдокименко, который и довел сделку до конца.
Это не первая подобная история в семье. Ранее таким же образом певица продала недвижимость в Крыму. Однако там остается еще один крупный актив, от которого пока не удается избавиться — трехэтажный отель на полуострове стоимостью около 30 млн евро. Объект выставлен на продажу, но покупатель пока не найден. По слухам, отпугивает не только высокая цена, но и юридическая и геополитическая неопределенность, связанная с крымской недвижимостью.