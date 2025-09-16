В России говорят, что сын Софии Ротару имеет паспорт РФ и бизнес в Крыму: что известно
В российских СМИ появилась информация, что сын украинской певицы Софии Ротару, Руслан Евдокименко, якобы получил российский паспорт ещё в 2015 году и с тех пор продолжает платить налоги в РФ.
Руслан Евдокименко якобы пытается сохранить право собственности на отель "Вилла София", который построила его мать, в оккупированном Крыму.
По словам пропагандистов, в 2016 году Руслан Евдокименко зарегистрировал в РФ ИП и стал директором общества с ограниченной ответственностью "Вилла София". Владелицей отеля в Ялте оставалась София Ротару. Отмечается, что до 2019-го бизнес приносил семье доход в размере более 2 миллионов рублей (20 000 евро), а вся финансовая отчетность предоставлялась российской налоговой, передает Obozrevatel.
В Украине роскошный особняк семьи находится в пригороде Киева, а именно в селе Пятихатка. После начала большой войны София Ротару почти полностью исчезла из публичного пространства, поэтому ни она, ни сын не показывают кадры из имения. Однако в январе 2022-го Руслан Евдокименко показал снимок заснеженного двора.
Общая площадь особняка составляет 1412 квадратных метров, а самого трехэтажного дома – около 300. В недвижимости высокие потолки и красивые панорамные окна, а во дворе расположены беседка, мангал, теннисный корт и помещение для инвентаря.
Вокруг дома сделан большой ров, над ним установлена защита от летательных аппаратов, а также работает круглосуточная охрана. Казалось бы, имение является идеальным для спокойной жизни, однако после 24 февраля 2022 года у Руслана Евдокименко было несколько иное мнение.
Мужчина, которому тогда был 51 год, с 27-летним сыном Анатолием попытался незаконно выехать из Украины вместе с еще 6 согражданами. Они заплатили "проводнику" по 2 тысячи долларов и должны были бы попасть в Молдову через реку Днестр на надувной лодке. Однако план беглецов был быстро разоблачен правоохранителями, поэтому на украинском берегу их сразу арестовали.