Внучка Софии Ротару в Америке оказалась рядом с Дональдом Трампом

Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару побывала на Открытом чемпионате США по теннису. В своем Instagram она выложила серию видео и фото с трибун, пишет focus.ua. Среди опубликованных кадров — снимки, сделанные во время матча. На заднем плане можно заметить также американского президента Дональда Трампа и его советника Стивена Уиткоффа, которые наблюдали за игрой из VIP-ложи.