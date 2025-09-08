Внучка Софии Ротару в Америке оказалась рядом с Дональдом Трампом
24-летняя София Евдокименко посетила одно из самых престижных теннисных событий мира - US Open в Нью-Йорке, где "засветилась" рядом с президентом США Дональдом Трампом.
Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару побывала на Открытом чемпионате США по теннису. В своем Instagram она выложила серию видео и фото с трибун, пишет focus.ua. Среди опубликованных кадров — снимки, сделанные во время матча. На заднем плане можно заметить также американского президента Дональда Трампа и его советника Стивена Уиткоффа, которые наблюдали за игрой из VIP-ложи.
София Евдокименко уже длительное время живет в Соединенных Штатах. Там она получает образование, работает в модельном бизнесе и развивает собственный бренд косметики для ухода за кожей.
В 2024 году девушка впервые подтвердила роман с американским предпринимателем и наследником крупной бизнес-династии Максом Лернером, чья семья владеет состоянием более миллиарда долларов.