У ВОЗ возникла новая радикальная идея в борьбе с курением - и она не понравится многим жителям Латвии

В проекте единой позиции ЕС выражается поддержка идее запретить фильтры и другие загрязняющие элементы, связанные с производством и употреблением табачных изделий, поскольку они загрязняют почву и воду и наносят значительный вред окружающей среде. Кроме того, в документе подчеркивается необходимость строгого контроля и реагирования на появление на рынке новых курительных продуктов.