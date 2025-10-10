У ВОЗ возникла новая радикальная идея в борьбе с курением - и она не понравится многим жителям Латвии
В середине ноября на 11-й конференции стран-участниц Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с табаком планируется обсудить вопрос о запрете сигарет с фильтрами, и Европейский союз (ЕС) может поддержать такую инициативу.
Согласно документу, направленному Генеральным секретариатом Совета ЕС ответственным за вопросы здравоохранения чиновникам, предлагается выработать единую позицию блока на конференции, которая пройдет в Женеве с 17 по 22 ноября. ЕС намерен поддержать предложения экспертной группы ВОЗ, направленные на сокращение потребления табака, зависимости от никотина и воздействия табачного дыма.
Среди предложений экспертов ВОЗ — призыв запретить сигареты с фильтрами.
В проекте единой позиции ЕС выражается поддержка идее запретить фильтры и другие загрязняющие элементы, связанные с производством и употреблением табачных изделий, поскольку они загрязняют почву и воду и наносят значительный вред окружающей среде. Кроме того, в документе подчеркивается необходимость строгого контроля и реагирования на появление на рынке новых курительных продуктов.
Пока неизвестно, как страны-члены ЕС оценят эти планы.