В Риге в субботу ожидается сухой день и постепенное уменьшение облачности

В первой половине дня местами в Видземе, а днем и в Латгале возможны кратковременные дожди. Небо с северо-запада начнет проясняться, а порывы северо-западного ветра составят 10-15 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +11…+16 градусов.