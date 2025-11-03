Скоро за мнение не смогут засудить: какой закон в Латвии изменит правила игры
В социальных сетях распространяются утверждения о якобы готовящемся законе, который будет «ещё сильнее цензурировать мнение жителей». Однако фактчекинговый проект Re:Check Центра журналистских расследований Re:Baltica выяснил, что смысл закона совершенно иной — он направлен на защиту активистов и граждан, чтобы их нельзя было необоснованно преследовать в суде за выражение критического мнения.
Публикации с ложными утверждениями появились в Facebook. В них утверждается, что разрабатываемый Министерством юстиции законопроект о «защите лиц, действующих в интересах общества» якобы ограничит свободу слова. На самом деле, пояснила старший юрист Департамента гражданского права Минюста Линда Вальте, цель документа противоположна, сообщает LSM.lv.
«Закон направлен на то, чтобы защитить любого человека, выразившего критическое или неудобное мнение, от явно необоснованных или злонамеренных исков, поданных лишь потому, что его слова не понравились влиятельным людям или организациям», — объяснила Вальте.
Подобные иски часто подаются против журналистов, экологических активистов и правозащитников — тех, кто не располагает большими ресурсами, чтобы противостоять состоятельным или влиятельным противникам. Такие дела обычно завершаются не в пользу истца, однако требуют от ответчика огромных затрат времени, денег и нервов.
По словам Вальте, закон предусматривает конкретные механизмы защиты — например, возможность суду прекратить дело на ранней стадии, обязать истца внести обеспечение судебных расходов, возместить все издержки ответчику, а также оштрафовать истца, если суд установит, что иск был подан с недобрыми намерениями.
Тем не менее, в Facebook утверждают, будто этот закон якобы создаётся для того, чтобы «запугивать людей» и «ограничить их право обращаться в суд против государственных или муниципальных решений». Такие заявления не соответствуют действительности.
Наоборот, закон должен дать гражданам возможность свободно выражать мнение и защищать общественные интересы без страха судебного давления.
В социальных сетях также утверждали, что документ позволит заранее отклонять иски против застройщиков ветряных парков. Но это не так — напротив, новый закон усложнит жизнь крупным компаниям, которые пытаются с помощью судов запугивать и заставлять замолчать активистов.
В Министерстве юстиции подчёркивают, что закон не регулирует, что можно или нельзя говорить, и не ограничивает свободу выражения мнений. Он предназначен исключительно для защиты тех, против кого подаются стратегические иски с целью давления. При этом сохраняется баланс: если человек распространяет ложь или умышленно вредит репутации других, действие закона на него не распространяется.
Таким образом, новый закон не вводит цензуру, а наоборот — укрепляет право жителей Латвии свободно говорить и отстаивать общественные интересы без угроз и запугивания через суд.