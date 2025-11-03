Скоро за мнение не смогут засудить: какой закон в Латвии изменит правила игры

В Министерстве юстиции подчёркивают, что закон не регулирует, что можно или нельзя говорить, и не ограничивает свободу выражения мнений. Он предназначен исключительно для защиты тех, против кого подаются стратегические иски с целью давления. При этом сохраняется баланс: если человек распространяет ложь или умышленно вредит репутации других, действие закона на него не распространяется.