Хит итальянской кухни: ризотто с грибами и пармезаном
Ризотто — одно из самых популярных блюд в Италии. Его секрет кроется в правильном сорте риса и постепенном добавлении бульона. В итоге зерна остаются слегка упругими, а само блюдо получается невероятно кремовым. Один из самых любимых вариантов — ризотто с грибами и пармезаном.
Ингредиенты (на 2–3 порции):
- Рис — 200 г
- Грибы (шампиньоны, вешенки или лесные) — 300 г
- Лук репчатый — 1 небольшая головка
- Чеснок — 1 зубчик
- Белое сухое вино — 100 мл
- Овощной или куриный бульон — 700–800 мл
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Сливочное масло — 30 г
- Пармезан — 50–70 г (натереть)
- Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу
- Зелень (петрушка или базилик) — для подачи
Приготовление
Грибы нарежьте ломтиками, лук и чеснок измельчите. Бульон держите на плите в отдельной кастрюле — он должен быть горячим, чтобы не останавливать процесс приготовления ризотто.
В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте оливковое масло, обжарьте грибы до золотистой корочки, слегка посолите. Переложите их в тарелку.
В той же сковороде растопите половину сливочного масла и обжарьте лук до мягкости. Добавьте чеснок, затем всыпьте рис. Помешивая, прогрейте его 1–2 минуты, пока зерна не станут слегка прозрачными.
Влейте белое вино и дайте ему выпариться почти полностью. Затем начинайте понемногу добавлять горячий бульон — по половнику за раз. Постоянно помешивайте, пока рис впитывает жидкость, и только тогда добавляйте следующую порцию.
Через 15–18 минут рис станет мягким, но с легкой упругостью внутри. Верните в сковороду обжаренные грибы, перемешайте. Добавьте оставшееся сливочное масло и натертый пармезан. Взбейте ризотто ложкой — оно должно стать кремовым.
Подавайте горячим, посыпав свежемолотым перцем, зеленью и еще щепоткой пармезана сверху.