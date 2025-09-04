Полезные советы
Золотистые кабачковые блинчики: блюдо для всей семьи
Кабачковые блины — это нежное, вкусное и полезное блюдо, которое подойдёт и для завтрака, и для лёгкого ужина. А ещё они отлично сочетаются со сметаной, чесночным соусом или свежими травами.
Ингредиенты (на 8–10 блинов):
- Кабачок — 1 небольшой (примерно 250–300 г)
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 3–4 ст. ложки (пшеничная или овсяная)
- Соль — щепотка
- Чёрный молотый перец — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
По желанию:
- измельчённый чеснок (1 зубчик),
- зелень (укроп, петрушка),
- тёртый сыр (50 г).
Приготовление:
Вымойте кабачок и натрите на средней тёрке. Если кожура мягкая — очищать не нужно.
Посолите натёртый кабачок, перемешайте и оставьте на 5 минут. Затем отожмите сок через сито или руками — иначе блины будут слишком водянистыми.
В миску добавьте яйцо, муку, перец и при желании зелень или сыр. Консистенция теста должна быть похожа на густую сметану. Если жидковато — подсыпьте ещё муки.
На сковороде разогрейте немного растительного масла. Ложкой выкладывайте тесто, слегка разравнивая, чтобы получились небольшие блинчики. Жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Подавайте блины горячими, со сметаной, йогуртовым соусом или просто посыпав свежей зеленью.