Увидеть все за день: почему модные короткие путешествие - не лучший вариант отдыха
Экстремальные однодневные путешествия по Европе — модный тренд соцсетей, но не все его одобряют, ведь за мнимой экономией скрываются экологический ущерб, чрезмерный туризм и поверхностный опыт.
Экстремальные однодневные путешествия — новая популярная в соцсетях тенденция. Вы садитесь на бюджетный рейс, чтобы за день осмотреть достопримечательности Европы, "упаковав" максимум впечатлений. Энтузиасты хвалят такие поездки как способ сэкономить время и деньги, а растущее сообщество делится опытом, вдохновляя других, сообщает Euronews.
Однако автор туристической компании Responsible Travel Роб Перкинс считает, что это плохая идея. Полеты сильно вредят экологии, являясь одним из главных источников парниковых газов. Кроме того, они усугубляют кризис чрезмерного туризма в Европе. Как и однодневные круизы, такие визиты сосредоточены на популярных местах, и социальные сети, дешевые рейсы и недальновидные туроператоры поддерживают эту проблемную тенденцию.
Но бюджетный отдых не обязательно плох. Вместо множества однодневных поездок лучше сделать пару длительных остановок. Так вы увидите больше, выйдете за пределы туристических точек и принесете пользу месту. Если вы в городе всего 16 часов, то точно не успеете понять его культуру. Спешный "спринт" по достопримечательностям мало помогает и местным жителям. "Такой отдых — ярмарочный аттракцион, а не знакомство с миром", — говорит Фиона Смарт, владелица отеля в Каталонии. Она призывает путешествовать с заботой о туристах и местных.
Основу модного тренда составляют дешевые рейсы по цене обеда. Сторонники говорят, что самолет все равно полетит, но рост спроса ведет к увеличению рейсов и выбросов. Одна крупная туристическая группа предлагает однодневку в финскую Лапландию — встречу с Дедом Морозом и короткую поездку на санях. "Деревня Санта-Клауса переоценена и неаутентична", — отмечает организатор зимних туров Риитта Кулкас. В то же время в Европе полно мест, доступных без самолета — от виноградников до национальных парков и культурных достопримечательностей.
Конечно, однодневные поездки экономят на проживании, но спешка и посещение только популярных мест снижают ценность опыта. Ответственное путешествие не обязательно дорогое. Бюджетные поездки помогут избежать чрезмерного туризма и большого углеродного следа. "Экстремальные однодневки в Аликанте не показывают настоящую Испанию", — говорит Фиона Смарт. В стране много уникальных мест, но нужно не торопиться.
"Если для вас отдых — проснуться в 4 утра, провести день в полудреме, толпиться в туристических местах и есть дорогие сырые спагетти, — это ваш план", — иронизирует Джованна Консонни из Stile Italiano Tours. Будущее путешествий — оставаться дольше и летать меньше. Однодневки посылают неправильный сигнал, считают специалисты отрасли.