Увидеть все за день: почему модные короткие путешествие - не лучший вариант отдыха

Но бюджетный отдых не обязательно плох. Вместо множества однодневных поездок лучше сделать пару длительных остановок. Так вы увидите больше, выйдете за пределы туристических точек и принесете пользу месту. Если вы в городе всего 16 часов, то точно не успеете понять его культуру. Спешный "спринт" по достопримечательностям мало помогает и местным жителям. "Такой отдых — ярмарочный аттракцион, а не знакомство с миром", — говорит Фиона Смарт, владелица отеля в Каталонии. Она призывает путешествовать с заботой о туристах и местных.