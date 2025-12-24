Подарок, которого не ждали: рождественское чудо для девочки из Екабпилса стало реальностью

Во время зажжения главной городской елки в Екабпилсе их маленькая дочь, как и многие дети, написала письмо рождественскому дедушке. Родители отнеслись к этому с теплою улыбкой — они знали, о чем мечтает ребенок, но вовсе не планировали исполнять желание именно таким образом. Письмо казалось просто трогательным праздничным ритуалом. "Мы еще до того, как дочка опустила письмо в ящик, написали на нем наш адрес. Хотя, если честно, нам даже в голову не приходило, что будет такои сюрприз — просто со школьных времен помню, что у письма должен быть обратный адрес", - рассказывает Дита.