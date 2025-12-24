Подарок, которого не ждали: рождественское чудо для девочки из Екабпилса стало реальностью
Вы все еще верите в рождественские чудеса? История семьи Диты и Артура из Екабпилса доказывает: чудеса не только существуют, но и случаются тогда, когда их меньше всего ждут.
Во время зажжения главной городской елки в Екабпилсе их маленькая дочь, как и многие дети, написала письмо рождественскому дедушке. Родители отнеслись к этому с теплою улыбкой — они знали, о чем мечтает ребенок, но вовсе не планировали исполнять желание именно таким образом. Письмо казалось просто трогательным праздничным ритуалом. "Мы еще до того, как дочка опустила письмо в ящик, написали на нем наш адрес. Хотя, если честно, нам даже в голову не приходило, что будет такои сюрприз — просто со школьных времен помню, что у письма должен быть обратный адрес", - рассказывает Дита.
Однако спустя несколько дней семью ждал сюрприз, от которого перехватило дыхание. На ручке входной двери их дома они обнаружили настоящий подарок — точь-в-точь такой, о котором мечтала их дочь - куклу Эльзы из мультфильма "Холодное сердце" и набор для макияжа. "Сказать, что я потеряла дар речи, — значит не сказать ничего", - сообщает женщина.
Это был не просто подарок. Это было внимание, забота и настоящее рождественское волшебство, созданное людьми. Семья получила не только игрушки, но и письмо от рождественского дедушки, подтверждающее: детские мечты слышат и исполняют.
Дита и Артур искренне поблагодарили Екабпилсский край и Управление культуры Екабпилсского края за этот светлый поступок.