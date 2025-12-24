Рождественский забег Rimi Rīgas maratons (24.12.25)
ФОТО: рождественский забег в Риге собрал 400 участников и поддержал благотворительность
Около 400 человек в праздничных костюмах вышли на Рождественский забег Rimi Rīgas maratons, который в этом году поддержал благотворительную акцию «Ангелы над Латвией», собирая пожертвования для Фонда детской больницы.
Сегодня в 9 часов утра состоялся Рождественский забег Rimi Rīgas maratons, в котором приняли участие около 400 участников, сообщают организаторы мероприятия.
Забег стартовал у Латвийской Национальной оперы. Маршрут пролегал мимо Памятника Свободы и по улице Бривибас выходил на улицу Тербатас, затем продолжался до улицы Миера, где поворачивал в направлении традиционной конечной точки Рождественского забега — Межапарка. Там была предусмотрена разворотная точка, после чего участники бежали к финишу, который второй год подряд располагался в пиццерии Buono Buono на улице Миера, 10. Хотя общая протяженность трассы составляла 13 километров, участники могли самостоятельно регулировать длину преодолеваемой дистанции, развернувшись в направлении финиша в любой момент на пути к Межапарку.
Участников забега призывали одеваться в праздничном стиле — в рождественские костюмы, шапки эльфов, оленьи рога или любую другую тематическую одежду.
Ежегодный Рождественский забег Rimi Rīgas maratons в этом году присоединился к благотворительной акции "Ангелы над Латвией", которую ежегодно проводит TV3 Group Latvija в сотрудничестве с Фондом детской больницы и спонсорами. Организаторы Rimi Rīgas maratons обязались пожертвовать "Ангелам над Латвией" по 10 евро за каждого участника праздничного забега, надеясь также на индивидуальную поддержку со стороны участников забега.