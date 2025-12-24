Рождественский забег Rimi Rīgas maratons.

Рождественский забег Rimi Rīgas maratons (24.12.25)

Около 400 человек в праздничных костюмах вышли на Рождественский забег Rimi Rīgas maratons, который в этом году поддержал благотворительную акцию ...

В Латвии

ФОТО: рождественский забег в Риге собрал 400 участников и поддержал благотворительность

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Около 400 человек в праздничных костюмах вышли на Рождественский забег Rimi Rīgas maratons, который в этом году поддержал благотворительную акцию «Ангелы над Латвией», собирая пожертвования для Фонда детской больницы.

Сегодня в 9 часов утра состоялся Рождественский забег Rimi Rīgas maratons, в котором приняли участие около 400 участников, сообщают организаторы мероприятия.

Забег стартовал у Латвийской Национальной оперы. Маршрут пролегал мимо Памятника Свободы и по улице Бривибас выходил на улицу Тербатас, затем продолжался до улицы Миера, где поворачивал в направлении традиционной конечной точки Рождественского забега — Межапарка. Там была предусмотрена разворотная точка, после чего участники бежали к финишу, который второй год подряд располагался в пиццерии Buono Buono на улице Миера, 10. Хотя общая протяженность трассы составляла 13 километров, участники могли самостоятельно регулировать длину преодолеваемой дистанции, развернувшись в направлении финиша в любой момент на пути к Межапарку.

Участников забега призывали одеваться в праздничном стиле — в рождественские костюмы, шапки эльфов, оленьи рога или любую другую тематическую одежду.

Ежегодный Рождественский забег Rimi Rīgas maratons в этом году присоединился к благотворительной акции "Ангелы над Латвией", которую ежегодно проводит TV3 Group Latvija в сотрудничестве с Фондом детской больницы и спонсорами. Организаторы Rimi Rīgas maratons обязались пожертвовать "Ангелам над Латвией" по 10 евро за каждого участника праздничного забега, надеясь также на индивидуальную поддержку со стороны участников забега.

Темы

RimiТербатасБривибасМиераTV3

Другие сейчас читают