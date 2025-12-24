ФОТО: рождественский забег в Риге собрал 400 участников и поддержал благотворительность

Забег стартовал у Латвийской Национальной оперы. Маршрут пролегал мимо Памятника Свободы и по улице Бривибас выходил на улицу Тербатас, затем продолжался до улицы Миера, где поворачивал в направлении традиционной конечной точки Рождественского забега — Межапарка. Там была предусмотрена разворотная точка, после чего участники бежали к финишу, который второй год подряд располагался в пиццерии Buono Buono на улице Миера, 10. Хотя общая протяженность трассы составляла 13 километров, участники могли самостоятельно регулировать длину преодолеваемой дистанции, развернувшись в направлении финиша в любой момент на пути к Межапарку.