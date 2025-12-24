В Лимбажском крае браконьеров будут ловить с помощью дрона

В ходе проекта приобретен один комплект беспилотного летательного аппарата (дрон), который будет использоваться для контроля за публичными озерами и реками Лимбажского края. Использование дрона позволяет обеспечить более широкий и эффективный мониторинг водоемов, в том числе на труднодоступных участках. Это существенно улучшает реализацию мер по охране рыбных ресурсов и снижает риски браконьерства. Приобретение дрона софинансируется Обществом по защите Светупе.