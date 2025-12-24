В конце года для водителей ввели новшество - как работает согласованное уведомление в WhatsApp

Ссылку на чат можно найти на сайте бюро ltab.lv, а также получить, связавшись с бюро или со своим страховщиком. Оба водителя должны иметь смартфон и уметь идентифицировать себя с помощью Smart-ID или инструментов eParaksts. При этом по-прежнему можно заполнять согласованное уведомление и через специальное приложение, а также пользоваться "старым добрым" бумажным бланком. Сейчас данные показывают, что согласованные уведомления оформляются примерно в 70% дорожно-транспортных происшествий. Цель — увеличивать этот показатель.