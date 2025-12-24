В конце года для водителей ввели новшество - как работает согласованное уведомление в WhatsApp
В предрождественской суете мелкие ДТП становятся почти обязательным пунктом — на парковках у супермаркетов, во дворах и при неудачной парковке. Теперь в Латвии появился способ оформить согласованное уведомление быстрее и проще: через WhatsApp. Но использовать его можно не всегда — и именно эти условия чаще всего забывают в самый нервный момент.
Чтобы облегчить жизнь водителям и разгрузить патрули Государственной полиции, Латвийское бюро страховщиков транспортных средств в конце года ввело новшество — возможность заполнить согласованное уведомление о ДТП в приложении для обмена сообщениями WhatsApp, сообщает "Degpunktā".
Ссылку на чат можно найти на сайте бюро ltab.lv, а также получить, связавшись с бюро или со своим страховщиком. Оба водителя должны иметь смартфон и уметь идентифицировать себя с помощью Smart-ID или инструментов eParaksts. При этом по-прежнему можно заполнять согласованное уведомление и через специальное приложение, а также пользоваться "старым добрым" бумажным бланком. Сейчас данные показывают, что согласованные уведомления оформляются примерно в 70% дорожно-транспортных происшествий. Цель — увеличивать этот показатель.
Согласованное уведомление можно заполнить, если в ДТП участвуют два транспортных средства, оба остаются на ходу и не требуется эвакуатор, никто не пострадал и не повреждено имущество третьих лиц.