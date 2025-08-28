Латвийских покупателей электромобилей предупредили о крупных расходах, которые их ждут в будущем
После 10 лет эксплуатации электромобиля его батарея теряет 15–30% емкости, что существенно сокращает пробег на одной зарядке и влияет на стоимость автомобиля на рынке.
Для большинства электромобилей гарантия на батарею истекает через 10 лет, и владельцам придется решать возникающие проблемы за свой счет. «С уменьшением полезной емкости батареи из-за старения увеличивается внутреннее сопротивление, что снижает максимально допустимый ток зарядки и удлиняет время зарядки», — объясняет автоэксперт Сергей Савкин.
Эксперт отмечает, что электромобили после 10 лет эксплуатации позволяют избежать типичных проблем автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, таких как системы подготовки топливной смеси и выхлопные компоненты. Однако некоторые проблемы характерны и для электромобилей, и для обычных авто. В частности, для автомобилей старше 10 лет важна проверка подвески. Поскольку электромобили в среднем на 15–25% тяжелее, подвеска изнашивается быстрее, то же касается и шин.
Также следует обратить внимание на кузов автомобиля. В условиях климата Латвии и подобных ему эксплуатация электромобиля в течение 10 лет может привести к коррозии не только кузова, но и тормозной системы. При этом компоненты тормозов, такие как колодки и диски, служат дольше за счет рекуперативного торможения, но через 10 лет из-за коррозии они, вероятно, уже не смогут выполнять свои функции. В автомобилях, эксплуатируемых в жарком климате, батарея деградирует быстрее, а в холодном климате срок службы батареи теоретически больше, хотя пробег на одной зарядке будет меньше.
Батарея — самый дорогой компонент электромобиля. Покупка новой батареи для 10-летнего автомобиля может стоить 30–50% от стоимости автомобиля, поэтому большинство владельцев предпочитают купить подержанную батарею от другого электромобиля или попытаться восстановить существующую.
После 10 лет эксплуатации электромобили могут столкнуться с проблемами трансмиссии и ее компонентов. Даже 5–10-летним электромобилям иногда требуется ремонт трансмиссии, чаще всего замена подшипников редуктора или электродвигателя. Также возможны проблемы с системой охлаждения: электромобили оснащены электрическими водяными насосами, которые через 10 лет могут выйти из строя, а радиаторы и пластиковые соединения системы охлаждения со временем могут быть повреждены коррозией и стать хрупкими.
