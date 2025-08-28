Латвийских покупателей электромобилей предупредили о крупных расходах, которые их ждут в будущем

Также следует обратить внимание на кузов автомобиля. В условиях климата Латвии и подобных ему эксплуатация электромобиля в течение 10 лет может привести к коррозии не только кузова, но и тормозной системы. При этом компоненты тормозов, такие как колодки и диски, служат дольше за счет рекуперативного торможения, но через 10 лет из-за коррозии они, вероятно, уже не смогут выполнять свои функции. В автомобилях, эксплуатируемых в жарком климате, батарея деградирует быстрее, а в холодном климате срок службы батареи теоретически больше, хотя пробег на одной зарядке будет меньше.