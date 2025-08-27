Эти ошибки делают все: эксперты рассказали, как сэкономить сотни евро на покупке авиабилетов

В Google Chrome для этого нужно нажать на три точки в правом верхнем углу и выбрать «Новое окно инкогнито». В Safari есть «Частное окно» в меню «Файл», а в Firefox — соответствующая опция в меню. На это уходит всего несколько секунд, но сэкономить можно сотни евро.