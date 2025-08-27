Эти ошибки делают все: эксперты рассказали, как сэкономить сотни евро на покупке авиабилетов
Авиакомпании становятся все хитрее с ценами на билеты, и путешественники нередко совершают ошибки при бронировании. Эксперты по путешествиям делятся советами, как избежать этих промахов и не переплатить.
Эксперты компании Transfeero советуют: «Использование режима инкогнито или приватного просмотра мешает авиакомпаниям и сервисам бронирования отслеживать историю поиска и поднимать цены».
В Google Chrome для этого нужно нажать на три точки в правом верхнем углу и выбрать «Новое окно инкогнито». В Safari есть «Частное окно» в меню «Файл», а в Firefox — соответствующая опция в меню. На это уходит всего несколько секунд, но сэкономить можно сотни евро.
Другой совет — очищать cookies. «Cookies фиксируют вашу активность, и сайты могут повышать цены, если видят ваш интерес. Удалите их — и игра начнётся заново», - объясняют специалисты.
Также рекомендуется настроить уведомления о снижении цен в Google Flights, Skyscanner или Hopper. Так вы сразу узнаете о падении цен и сможете забронировать билет до того, как тариф снова вырастет.
Советы по бронированию
- Гибкость в датах играет огромную роль. В середине недели цены ниже, а ранние вылеты и поздние прилёты помогают существенно сэкономить.
- Избегайте возвращения по воскресеньям — это один из самых дорогих дней. Лучше выбрать вторник или среду, даже если придётся взять лишний день отпуска.
- Проверка рейсов из соседних аэропортов также может сэкономить деньги: короткая поездка на поезде обходится дешевле, чем разница в цене билета.
- Следует внимательно относиться к «дешёвым» тарифам: билет за 50 евро может легко превратиться в 150 после добавления ручной клади.
- Для спонтанных поездок можно использовать VPN, чтобы «сменить» онлайн-локацию и найти тарифы по более низкой цене. Работает не всегда, но иногда даёт ощутимую экономию.
- Многие авиакомпании публикуют новые тарифы во вторник днём или в среду утром — в эти дни особенно выгодно проверять цены.
Ошибки, которые приводят к переплате
- Не ищите один и тот же маршрут несколько дней подряд с одного устройства — это сигнализирует о срочности, и алгоритмы используют это против вас.
- Не бронируйте билеты близко к выходным или праздникам — в это время цены особенно высоки.
- Не стоит поддаваться на надпись «Осталось только 2 места по этой цене» — часто это всего лишь маркетинговый приём. Всегда проверяйте тот же рейс на другом устройстве или сайте перед покупкой.