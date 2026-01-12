Названа причина столкновения пяти автомобилей в Тукумском крае, в котором погибли три человека

В аварии на Вентспилсском шоссе участвовали пять транспортных средств, хотя первоначально сообщалось о шести. Согласно предварительным данным, водитель Toyota не справился с управлением автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. После этого в них врезались еще три автомобиля.