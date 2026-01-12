Кадр с места ДТП.
Аварии и происшествия
Сегодня 12:21
Названа причина столкновения пяти автомобилей в Тукумском крае, в котором погибли три человека
Причиной трагической аварии с тремя погибшими в Тукумском крае, которая произошла в воскресенье, стало то, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, свидетельствуют данные Госполиции.
В аварии на Вентспилсском шоссе участвовали пять транспортных средств, хотя первоначально сообщалось о шести. Согласно предварительным данным, водитель Toyota не справился с управлением автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. После этого в них врезались еще три автомобиля.
Вызов на место аварии в Смардской волости Тукумсского края поступил в воскресенье в 15:17. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, находившиеся в автомобиле Toyota Hilux.