Тяжелая авария в Тукумском крае: три человека погибли
В воскресенье в результате аварии в Тукумском крае погибли три человека, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В 15:17 поступил вызов в Смардскую волость Тукумского края, где произошло столкновение шести автомобилей, один из которых — грузовой.
По предварительной информации, погибли три человека, находившиеся в автомобиле Toyota Hilux. Полиция продолжает работу на месте происшествия и выясняет обстоятельства случившегося. Движение в районе аварии сейчас заблокировано.
Госполиция напоминает, что в воскресенье из-за снегопада во многих местах Латвии движение затруднено. Водителей призывают не спешить, выбирать скорость с учетом состояния дороги и соблюдать безопасную дистанцию.
В Государственной пожарно-спасательной службе агентству LETA сообщили, что в 15:17 получили вызов в Смардскую волость Тукумского края, где произошло ДТП. На месте установлено, что в аварии участвовали шесть транспортных средств, включая грузовой автомобиль. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.