Тяжелая авария в Тукумском крае: три человека погибли

В Государственной пожарно-спасательной службе агентству LETA сообщили, что в 15:17 получили вызов в Смардскую волость Тукумского края, где произошло ДТП. На месте установлено, что в аварии участвовали шесть транспортных средств, включая грузовой автомобиль. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.