Сегодня 19:23
Салат "Цезарь" с курицей и сухариками: быстрый рецепт
Салат «Цезарь» — это одно из самых популярных блюд, которое завоевало любовь гурманов во всем мире. Его секрет — в сочетании свежих овощей, хрустящих сухариков, нежного куриного филе и особого соуса с пикантным вкусом. Несмотря на кажущуюся простоту, именно правильная заправка делает этот салат неповторимым.
Ингредиенты (на 2–3 порции):
- Куриное филе — 300 г
- Листья салата «Романо» или «Айсберг» — 1 пучок
- Белый хлеб или багет — 3–4 ломтика
- Помидоры черри — 6–8 шт.
- Сыр пармезан — 50 г
- Оливковое масло — 3–4 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Для соуса «Цезарь»:
- Майонез — 3 ст. л.
- Горчица (лучше дижонская) — 1 ч. л.
- Соус Ворчестер (или соевый) — 1 ч. л.
- Сок лимона — 1 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Тертый пармезан — 2 ст. л.
Приготовление
Куриное филе натрите солью, перцем и слегка сбрызните оливковым маслом. Обжарьте на сковороде-гриль или запеките в духовке до золотистой корочки. Остудите и нарежьте тонкими ломтиками.
Белый хлеб или багет нарежьте кубиками, сбрызните оливковым маслом, при желании присыпьте чесночным порошком. Подсушите в духовке или на сковороде до золотистой хрустящей корочки.
В блендере смешайте майонез, горчицу, соус Ворчестер, сок лимона и чеснок. Добавьте тёртый пармезан и взбейте до однородной консистенции.
На большое блюдо выложите листья салата. Добавьте половинки черри, куриное филе и сухарики. Полейте соусом и аккуратно перемешайте. Сверху украсьте стружкой пармезана.