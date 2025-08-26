Салат "Цезарь" с курицей и сухариками: быстрый рецепт
Салат "Цезарь" с курицей и сухариками: быстрый рецепт

Салат «Цезарь» — это одно из самых популярных блюд, которое завоевало любовь гурманов во всем мире. Его секрет — в сочетании свежих овощей, хрустящих сухариков, нежного куриного филе и особого соуса с пикантным вкусом. Несмотря на кажущуюся простоту, именно правильная заправка делает этот салат неповторимым.

Ингредиенты (на 2–3 порции):

  • Куриное филе — 300 г
  • Листья салата «Романо» или «Айсберг» — 1 пучок
  • Белый хлеб или багет — 3–4 ломтика
  • Помидоры черри — 6–8 шт.
  • Сыр пармезан — 50 г
  • Оливковое масло — 3–4 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Для соуса «Цезарь»:

  • Майонез — 3 ст. л.
  • Горчица (лучше дижонская) — 1 ч. л.
  • Соус Ворчестер (или соевый) — 1 ч. л.
  • Сок лимона — 1 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Тертый пармезан — 2 ст. л.

Приготовление

Куриное филе натрите солью, перцем и слегка сбрызните оливковым маслом. Обжарьте на сковороде-гриль или запеките в духовке до золотистой корочки. Остудите и нарежьте тонкими ломтиками.

Белый хлеб или багет нарежьте кубиками, сбрызните оливковым маслом, при желании присыпьте чесночным порошком. Подсушите в духовке или на сковороде до золотистой хрустящей корочки.

В блендере смешайте майонез, горчицу, соус Ворчестер, сок лимона и чеснок. Добавьте тёртый пармезан и взбейте до однородной консистенции.

На большое блюдо выложите листья салата. Добавьте половинки черри, куриное филе и сухарики. Полейте соусом и аккуратно перемешайте. Сверху украсьте стружкой пармезана.

