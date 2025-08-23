Пошаговый рецепт вишневого пирога для тех, кто любит простую выпечку
Вишневый пирог — это классика домашней выпечки. Сочетание нежного теста и сочной начинки с легкой кислинкой делает его любимцем многих поколений. Аромат свежевыпеченного пирога мгновенно создает уютную атмосферу, а приготовить его не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Ингредиенты
Для теста:
- мука — 300 г
- сливочное масло — 150 г (холодное)
- сахар — 100 г
- яйцо — 1 шт.
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- щепотка соли
Для начинки:
- вишня без косточек — 500 г (свежая или замороженная)
- сахар — 120–150 г (по вкусу и в зависимости от кислинки ягод)
- крахмал — 2 ст. л.
Приготовление
Готовим тесто. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками и быстро перетрите с мукой и солью в крошку. Добавьте сахар, яйцо и разрыхлитель. Замесите мягкое тесто, сформируйте шар и уберите в холодильник на 30 минут.
Подготавливаем начинку. Вишню освободите от косточек (если используете замороженную — разморозьте и слейте лишний сок). Смешайте ягоды с сахаром и крахмалом.
Формируем пирог. Тесто разделите на две части (одна чуть больше). Большую часть раскатайте и выложите в форму так, чтобы получились бортики. Выложите вишнёвую начинку.
Украшаем. Из оставшегося теста можно сделать решётку или вырезать фигурки. Это придаст пирогу аппетитный и нарядный вид.
Выпекаем. Разогрейте духовку до 180 °C и поставьте пирог на 40–45 минут, пока верх не станет золотистым.
Подаём. Остудите пирог, чтобы начинка загустела. Подавайте с шариком ванильного мороженого или чашкой чая.