Пошаговый рецепт вишневого пирога для тех, кто любит простую выпечку

Готовим тесто. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками и быстро перетрите с мукой и солью в крошку. Добавьте сахар, яйцо и разрыхлитель. Замесите мягкое тесто, сформируйте шар и уберите в холодильник на 30 минут.