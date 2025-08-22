Почему пенсионеры боятся тратить сбережения и как преодолеть этот страх

Доктор Том Матар, поведенческий учёный и ведущий подкаста, говорит: «Многие пенсионеры страдают от того, что я называю «тревогой зарплаты» — стресса от траты сбережений вместо получения регулярного дохода. Но часто настоящая проблема не в финансах, а в психологии. Никакие деньги не дадут чувства безопасности, если ваш образ мышления застрял в режиме «экономии». Чтобы двигаться вперёд, нужно переключиться на «идентичность тратящего». Мой совет — сделайте этот шаг. Начните с «фонда воспоминаний» — инвестируйте в впечатления, которые приносят радость и смысл, и установите простые ограничения, чтобы траты казались безопасными, а не пугающими. Вы это заслужили. Теперь пора наслаждаться».