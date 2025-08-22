Почему пенсионеры боятся тратить сбережения и как преодолеть этот страх
Многие люди боятся тратить пенсионные сбережения, несмотря на достаточный запас средств, что вызывает тревогу и мешает им полноценно наслаждаться жизнью на пенсии. Эксперты советуют изменить мышление и научиться тратить сбережения с удовольствием и осознанно, чтобы преодолеть страх и получить радость от заслуженного отдыха.
В последнем эпизоде подкаста Aegon Money:Mindshift в Великобритании обсуждалась тема страха пенсионеров тратить свои сбережения.
Гость Дэн Хайлетт, директор TFP Financial Planning, объяснил страхи, которые, по его мнению, больше всего беспокоят пенсионеров и мешают им наслаждаться своими деньгами.
- Еженедельные покупки — повседневные траты кажутся утечкой, которая подрывает будущую финансовую безопасность.
- Чувство вины за отпуск — мечта о путешествии омрачена мыслями: «А что если эти деньги понадобятся позже?»
- Ремонт дома — новая кухня — это роскошь или необходимость? Пенсионеры часто откладывают, не понимая, разумно ли это или эгоистично.
- Помощь детям — дарение денег — эмоциональное минное поле. Не пожалею ли я? Не будут ли ожидать больше?
- Расходы на уход — страх, о котором не говорят. Что если мне понадобится дорогой уход? Не стану ли я обузой? Неизвестность парализует траты.
Советы Хайлетта для «безвинных и радостных трат на пенсии» для тех, кто нуждается в поддержке, приведены ниже.
- Тратьте с целью, а не просто на поддержание. Пенсия — это не накопление богатства, а возможность полноценно жить.
- Начинайте с удовольствия — забудьте о таблицах и расчетах. Спросите себя: что меня радует? И тратьте на это.
- Практикуйтесь в тратах — это не безрассудство, а навык, который требует времени для развития.
- Установите ограничения — разумные рамки помогут избежать как чрезмерных трат, так и скупости, ведущей к сожалениям.
- Инвестируйте в воспоминания — время бесценно. Тратьте на впечатления, которые приносят долгую радость.
Хайлетт говорит: «У многих накоплено более чем достаточно для комфортной жизни, но они всё равно колеблются с тратами. Они 30 или 40 лет вырабатывали привычку экономить. Переключиться — особенно когда это означает расходовать капитал, который не восполнится — эмоционально сложно. Нас постоянно подталкивают к сбережениям, но никто не готовит нас к переходу к расходам. Вот почему многие достигают старости с сожалениями о том, что не сделали».
Доктор Том Матар, поведенческий учёный и ведущий подкаста, говорит: «Многие пенсионеры страдают от того, что я называю «тревогой зарплаты» — стресса от траты сбережений вместо получения регулярного дохода. Но часто настоящая проблема не в финансах, а в психологии. Никакие деньги не дадут чувства безопасности, если ваш образ мышления застрял в режиме «экономии». Чтобы двигаться вперёд, нужно переключиться на «идентичность тратящего». Мой совет — сделайте этот шаг. Начните с «фонда воспоминаний» — инвестируйте в впечатления, которые приносят радость и смысл, и установите простые ограничения, чтобы траты казались безопасными, а не пугающими. Вы это заслужили. Теперь пора наслаждаться».
Если есть, что тратить на пенсии — это прекрасно! Однако у многих наших пожилых людей другие проблемы — как на существующую пенсию элементарно выжить. Например, более 10 тысяч пенсионеров в Латвии живут на сумму меньше 200 евро. Более того, по мнению некоторых экспертов, Латвия идет к тому, что у страны закончатся деньги на выплаты пенсий.