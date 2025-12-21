Газета Diena будет выходить только три раз в неделю - а когда-то было шесть

До сих пор газета издавалась четыре раза в неделю — со вторника по пятницу. До середины 2022 года Diena выходила также по понедельникам, а ранее ежедневные газеты издавались даже шесть раз в неделю. Главный редактор газеты Diena Гатис Маджиньш на платформе X поясняет, что такое решение принято в соответствии с планами почтовых доставок на 2027 год и из-за неудовлетворительного качества доставки в настоящее время.