Газета Diena будет выходить только три раз в неделю - а когда-то было шесть
Одна из двух выходящих на латышском языке ежедневных газет — Diena — со следующего года будет выходить три раза в неделю, следует из информации, опубликованной Latvijas pasts.
До сих пор газета издавалась четыре раза в неделю — со вторника по пятницу. До середины 2022 года Diena выходила также по понедельникам, а ранее ежедневные газеты издавались даже шесть раз в неделю. Главный редактор газеты Diena Гатис Маджиньш на платформе X поясняет, что такое решение принято в соответствии с планами почтовых доставок на 2027 год и из-за неудовлетворительного качества доставки в настоящее время.
Газету Diena издает SIA Izdevniecība "Dienas mediji". Оборот компании в прошлом году составил 1,568 миллиона евро, что на 7,6% меньше, чем в 2023 году, а также были зафиксированы убытки в размере 225 256 евро, в отличие от прибыли годом ранее, следует из информации, опубликованной на Firmas.lv.
Izdevniecība "Dienas mediji" зарегистрировано в феврале 2006 года, его уставный капитал составляет 10,925 миллиона евро. Единственным владельцем издательства является Эдгар Котс.