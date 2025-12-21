Властям Риги объяснили, почему не стоит запрещать в городе популярный у жителей вид отопления
Предприятие GASO объявило о том, что положительно оценивает принятые недавно Рижской думой поправки к правилам, которые предусматривают продление еще на четыре года возможности устанавливать новые газовые отопительные установки.
Газ поступает из США
"Природный газ уже сегодня является одним из самых чистых и эффективных видов топлива. Отопление жилья природным газом не только удобно и безопасно, но и благоприятно для городской среды и выгодно в долгосрочной перспективе", - сообщает GASO.
Уже четвертый год Латвия получает природный газ из США и Норвегии, он транспортируется морским путем, а его цены стабилизировались. Данные мониторинга качества воздуха Рижской думы свидетельствуют о том, что загрязнение диоксидом азота в столице Латвии в основном формируется автотранспортом, причем наибольшее загрязнение наблюдается в августе, когда отопительное оборудование вообще не работает. "Из этого можно сделать вывод, что газовые отопительные установки фактически не оказывают влияния на качество воздуха в центре Риги", - указывает предприятие.
Это наш ресурс
Кроме того, с прошлого года, когда к системе распределения природного газа были подключены первые производства биометана для его подачи в газопроводную сеть, по трубопроводам GASO течет и произведенная в Латвии зеленая энергия. Произведенный в стране биометан является современной возобновляемой формой природного газа, которая позволяет одновременно снижать выбросы и укреплять энергетическую независимость государства. К началу 2026 года к объединенной системе природного газа Латвии уже будут подключены шесть точек ввода биометана. Ни котлы, ни трубы менять не нужно — вся инфраструктура природного газа полностью подходит и для биометана.
"Таким образом, решение Рижской думы продлить до 2030 года возможность согласования установки новых газовых котлов путем принятия поправок к обязательным правилам «О территориальных зонах выбора вида теплоснабжения и требованиях к выбору оборудования системы теплоснабжения» дает рижанам возможность и дальше подключать свои дома к системе природного газа и пользоваться преимуществами этого удобного и становящегося все более зеленым вида топлива", - подводит итог GASO.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что Рижская дума приняла важное решение, которое коснется жителей, использующих природный газ для отопления.