Властям Риги объяснили, почему не стоит запрещать в городе популярный у жителей вид отопления

Кроме того, с прошлого года, когда к системе распределения природного газа были подключены первые производства биометана для его подачи в газопроводную сеть, по трубопроводам GASO течет и произведенная в Латвии зеленая энергия. Произведенный в стране биометан является современной возобновляемой формой природного газа, которая позволяет одновременно снижать выбросы и укреплять энергетическую независимость государства. К началу 2026 года к объединенной системе природного газа Латвии уже будут подключены шесть точек ввода биометана. Ни котлы, ни трубы менять не нужно — вся инфраструктура природного газа полностью подходит и для биометана.