Смертельные аварии в Лиепае и Кулдигском крае: полиция выясняет обстоятельства ДТП
В субботу в Латвии в двух ДТП погибли водитель в Лиепае и пешеход в Кулдигском крае. Полиция расследует обстоятельства происшествий.
В субботу в результате дорожно-транспортных происшествий погибли два человека, сообщили в отделе общественных отношений Государственной полиции.
Примерно в 12:20 в Лиепае, на ул. Клайпедас, автомобиль Renault съехал с проезжей части дороги и наехал на дорожное ограждение. Водитель транспортного средства погиб на месте происшествия. Госполиция расследует обстоятельства происшествия.
В свою очередь, примерно в 18:10 в Курмальской волости Кулдигского края водитель автомобиля BMW совершил наезд на пешехода, который, по имеющейся в распоряжении полиции предварительной информации, находился на проезжей части дороги без светоотражающих элементов. В результате происшествия пешеход погиб. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.
За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано в общей сложности 106 ДТП, в четырех из них пострадали люди - в каждом по одному, в том числе два пешехода.