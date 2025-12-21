Трагедия в Литве: трое молодых мужчин погибли, съехав в реку, но во время поисков обнаружили четыре тела

В момент аварии в машине находились трое молодых мужчин: владелец автомобиля 1995 года рождения, мужчина 1994 года рождения и 20-летний молодой человек. Сразу после происшествия на место прибыли спасатели, которые начали поиски пропавших. Через несколько часов, в 11.13, было найдено тело первого мужчины — оно находилось примерно в 500 метрах от места аварии. Позже, после того как уровень воды в реке снизился на один метр, были обнаружены останки второго мужчины. В 13.40 спасатели нашли и третьего погибшего: его тело река Невежис унесла на расстояние около 1,2 километра от места ДТП.