Трагедия в Литве: трое молодых мужчин погибли, съехав в реку, но во время поисков обнаружили четыре тела
В субботу, 20 декабря, страшная трагедия потрясла литовский город Паневежис. В 6.50 утра автомобиль марки BMW прорвал дорожные ограждения и съехал в реку Невежис.
В момент аварии в машине находились трое молодых мужчин: владелец автомобиля 1995 года рождения, мужчина 1994 года рождения и 20-летний молодой человек. Сразу после происшествия на место прибыли спасатели, которые начали поиски пропавших. Через несколько часов, в 11.13, было найдено тело первого мужчины — оно находилось примерно в 500 метрах от места аварии. Позже, после того как уровень воды в реке снизился на один метр, были обнаружены останки второго мужчины. В 13.40 спасатели нашли и третьего погибшего: его тело река Невежис унесла на расстояние около 1,2 километра от места ДТП.
По предварительной информации, двое погибших приходились друг другу родственниками, третий был их другом. Однако на этом трагические события не закончились.
В поисковых работах были задействованы водолазы и большое количество спасателей. Во время тщательного обследования русла реки, проводившегося в рамках поиска жертв аварии, было обнаружено тело еще одного мужчины, не связанного с данным ДТП. Личность погибшего пока не установлена, его возраст оценивается примерно в 50–60 лет. По этому факту также начато досудебное расследование для установления обстоятельств смерти.