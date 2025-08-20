Полезные советы
20 августа 2025 г., 19:06
Паста с креветками, помидорами и сливками: итальянская классика на вашей кухне
Нежная паста со сливочным соусом и морепродуктами - это блюдо, которое способно подарить уютный ужин даже в самый прохладный вечер. Креветки, сладкие помидоры и сливки создают идеальное сочетание вкусов!
Ингредиенты (на 2 порции)
- Паста (спагетти, тальятелле или фетуччине) — 200 г
- Креветки очищенные — 250 г
- Помидоры черри — 200 г
- Сливки (20–30%) — 200 мл
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Белое сухое вино — 50 мл (по желанию)
- Соль, перец — по вкусу
- Сыр пармезан — 30 г
- Свежий базилик или петрушка — для подачи
Приготовление
Вскипятите большую кастрюлю воды, добавьте соль и отварите пасту до состояния al dente. Слейте воду, оставив половину стакана бульона для соуса.
Разогрейте оливковое масло на сковороде, добавьте измельчённый чеснок. Через минуту выложите креветки, обжарьте 2–3 минуты до розового цвета. Переложите на тарелку.
На той же сковороде обжарьте половинки черри до мягкости. При желании влейте белое вино и дайте ему выпариться. Затем добавьте сливки, немного соли и перца.
Верните креветки в сковороду, прогрейте 2 минуты. Добавьте пасту и немного оставшегося бульона, перемешайте. Соус должен равномерно обволакивать каждую нить.
Разложите пасту по тарелкам, посыпьте натертым пармезаном и украсьте листиками базилика.