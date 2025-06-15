Быстрый ужин за 20 минут: куриная сковородка с овощами и соевым соусом
фото: DALL-E
Полезные советы

Быстрый ужин за 20 минут: куриная сковородка с овощами и соевым соусом

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Когда день насыщенный, сил готовить ужин на полтора часа нет - хочется чего-то простого, теплого и вкусного. Идеальный вариант на такие случаи - сковородка с курицей и овощами. Минимум продуктов, максимум вкуса, а главное - готово всего за 20 минут.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Куриное филе — 300 г
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Кабачок или цукини — 1 маленький
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 небольшая головка
  • Чеснок — 1–2 зубчика
  • Соевый соус — 2 ст. ложки
  • Растительное масло — 1 ст. ложка
  • Немного соли и черного перца
  • Кунжут, зелень или капля меда для баланса вкуса

Как готовить:

Курицу нарежьте небольшими кубиками или тонкими полосками. Овощи — произвольно, но не слишком крупно: чем мельче, тем быстрее приготовятся.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте курицу на сильном огне до легкой золотистой корочки (около 5–7 минут), посолите и поперчите. Выложите на тарелку.

В ту же сковороду добавьте немного масла, если нужно, и обжарьте лук и морковь — 2–3 минуты. Затем добавьте перец и кабачок, обжаривайте еще 4–5 минут.

Верните курицу в сковороду, добавьте измельченный чеснок и влейте соевый соус. Перемешайте, прогрейте еще 1–2 минуты. По желанию можно добавить немного кунжута или каплю меда — он подчеркнет вкус соуса.

С чем подавать?

Можно есть как самостоятельное блюдо — особенно вкусно с хрустящим хлебом. Или подать с рисом, булгуром или лапшой — получится как в кафе.

Темы

Кулинарные рецепты

Другие сейчас читают