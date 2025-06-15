Быстрый ужин за 20 минут: куриная сковородка с овощами и соевым соусом
Когда день насыщенный, сил готовить ужин на полтора часа нет - хочется чего-то простого, теплого и вкусного. Идеальный вариант на такие случаи - сковородка с курицей и овощами. Минимум продуктов, максимум вкуса, а главное - готово всего за 20 минут.
Ингредиенты (на 2 порции):
- Куриное филе — 300 г
- Болгарский перец — 1 шт.
- Кабачок или цукини — 1 маленький
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 1 небольшая головка
- Чеснок — 1–2 зубчика
- Соевый соус — 2 ст. ложки
- Растительное масло — 1 ст. ложка
- Немного соли и черного перца
- Кунжут, зелень или капля меда для баланса вкуса
Как готовить:
Курицу нарежьте небольшими кубиками или тонкими полосками. Овощи — произвольно, но не слишком крупно: чем мельче, тем быстрее приготовятся.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте курицу на сильном огне до легкой золотистой корочки (около 5–7 минут), посолите и поперчите. Выложите на тарелку.
В ту же сковороду добавьте немного масла, если нужно, и обжарьте лук и морковь — 2–3 минуты. Затем добавьте перец и кабачок, обжаривайте еще 4–5 минут.
Верните курицу в сковороду, добавьте измельченный чеснок и влейте соевый соус. Перемешайте, прогрейте еще 1–2 минуты. По желанию можно добавить немного кунжута или каплю меда — он подчеркнет вкус соуса.
С чем подавать?
Можно есть как самостоятельное блюдо — особенно вкусно с хрустящим хлебом. Или подать с рисом, булгуром или лапшой — получится как в кафе.