Каждое утро просыпаюсь уставшим: в чем причина и как это может быть связано с летом

Если ощущение усталости сохраняется больше двух недель, даже при достаточном сне, это может быть связано с дефицитом витаминов (например, D или B12), проблемами с щитовидкой, апноэ сна или инсулинорезистентностью. Не стесняйтесь обсудить это с врачом.