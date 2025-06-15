Каждое утро просыпаюсь уставшим: в чем причина и как это может быть связано с летом
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Иногда все идет не так!
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Каждое утро просыпаюсь уставшим: в чем причина и как это может быть связано с летом

Отдел здоровья

Otkrito.lv

Лето — это сезон надежд на легкость, отдых и прилив энергии. Но для многих июньские утра сопровождаются не бодростью, а ощущением вялости, туманом в голове и мыслью: «Я вроде спал, но будто и не отдыхал». Почему так происходит именно летом, особенно когда нет жары, а температура держится комфортно около +20?

Световой дисбаланс

Летние рассветы наступают рано — в Латвии светлеет уже после 4:00. Даже при закрытых шторах утренний свет бьет в биологические часы и может мешать глубокому сну на последних стадиях.

Что делать:

  • Используйте плотные шторы или маску для сна.
  • Постарайтесь ложиться раньше, чтобы не просыпаться на самой чувствительной фазе сна.

Слишком свежо ночью

Когда на улице +10...+13°C, многие спят с открытыми окнами. Воздух кажется приятным, но к утру может стать чересчур холодно. Это провоцирует поверхностный сон, пробуждения и дискомфорт для организма.

Что делать:

  • Проветривайте перед сном, а не всю ночь.
  • Накрывайтесь пледом или используйте термонакопительные одеяла.

Влажность — скрытый враг

Июньские дожди и слабое солнце создают условия для высокой влажности. Если в спальне душно и влажно, это мешает телу остывать во сне, а значит — не дает качественного восстановления.

Что делать:

  • Убедитесь, что комната не переувлажнена (можно купить гигрометр).
  • Поставьте осушитель или просто включите вентилятор на слабом режиме.

Летняя тревожность и переутомление

В июне все оживает: больше дел, активности, поездок, разговоров. Голова не выключается даже ночью, и вы просыпаетесь с ощущением перегруженности.

Что делать:

  • За час до сна — никаких соцсетей и новостей.
  • Можно выпить теплый травяной чай или принять магний (по согласованию с врачом).

Ошибки утреннего пробуждения

Если утром вы резко вскакиваете с кровати, хватаетесь за телефон или пьете кофе на голодный желудок, вы обрываете адаптацию организма. Это усиливает усталость.

Что делать:

  • Начинайте утро с воды, нескольких глубоких вдохов у открытого окна и легкой активности (потягивания, прогулка).
  • Завтрак должен быть — пусть даже небольшой.

И главное — не игнорировать тревожные сигналы

Если ощущение усталости сохраняется больше двух недель, даже при достаточном сне, это может быть связано с дефицитом витаминов (например, D или B12), проблемами с щитовидкой, апноэ сна или инсулинорезистентностью. Не стесняйтесь обсудить это с врачом.

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