Как правильно засолить лосось: простой рецепт, который всегда работает
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Полезные советы

Как правильно засолить лосось: простой рецепт, который всегда работает

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

Слабосоленый лосось — деликатес, который легко приготовить дома, сэкономив при этом деньги и получив вкус, не уступающий ресторанному. Засолка не требует кулинарного образования — достаточно соблюдать несколько правил и выбрать качественную рыбу.

Что нужно для засолки

Ингредиенты:

  • Свежий или охлажденный лосось (филе, желательно без костей и кожи) — 500 г
  • Соль — 2 ст. л. (примерно 40 г)
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Свежемолотый черный перец (по желанию)
  • Лимонная цедра или укроп (по вкусу)

Подготовка рыбы

  • Филе должно быть чистым, без костей. Если остались мелкие косточки — удалите их пинцетом. Промойте рыбу под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем.
  • Удалите кожу — это необязательно, но рыба лучше пропитается.
  • Если кусок большой, можно разрезать на 2–3 части для равномерной засолки.

Засолка

Смешайте соль, сахар и специи. Насыпьте часть смеси на дно стеклянной или пластиковой емкости. Выложите куски лосося, щедро посыпая каждый слой оставшейся смесью. Накройте пищевой пленкой или крышкой и поставьте под небольшой гнет (например, блюдце с банкой сверху). Уберите в холодильник.

Сколько времени солить?

  • 12 часов — легкая просолка (рыба будет нежной, почти сырой внутри).
  • 24 часа — классическая слабосоленая.
  • 48 часов — более плотная, полностью просоленная.

Как хранить

Готовую рыбу можно хранить в холодильнике 3–4 дня, завернув в пергамент или положив в контейнер. Также ее можно заморозить — в вакуумной упаковке или в герметичном пакете она сохранится до месяца.

Советы:

  • Не пересаливайте: лучше недосолить, чем пересолить — всегда можно подсолить перед подачей.
  • Используйте морскую соль — она придает рыбе более натуральный вкус.
  • Избегайте йодированной соли — она может изменить вкус и текстуру рыбы.
  • Подходит не только лосось, но и форель, семга, нерка.

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