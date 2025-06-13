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Как правильно засолить лосось: простой рецепт, который всегда работает
Слабосоленый лосось — деликатес, который легко приготовить дома, сэкономив при этом деньги и получив вкус, не уступающий ресторанному. Засолка не требует кулинарного образования — достаточно соблюдать несколько правил и выбрать качественную рыбу.
Что нужно для засолки
Ингредиенты:
- Свежий или охлажденный лосось (филе, желательно без костей и кожи) — 500 г
- Соль — 2 ст. л. (примерно 40 г)
- Сахар — 1 ст. л.
- Свежемолотый черный перец (по желанию)
- Лимонная цедра или укроп (по вкусу)
Подготовка рыбы
- Филе должно быть чистым, без костей. Если остались мелкие косточки — удалите их пинцетом. Промойте рыбу под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем.
- Удалите кожу — это необязательно, но рыба лучше пропитается.
- Если кусок большой, можно разрезать на 2–3 части для равномерной засолки.
Засолка
Смешайте соль, сахар и специи. Насыпьте часть смеси на дно стеклянной или пластиковой емкости. Выложите куски лосося, щедро посыпая каждый слой оставшейся смесью. Накройте пищевой пленкой или крышкой и поставьте под небольшой гнет (например, блюдце с банкой сверху). Уберите в холодильник.
Сколько времени солить?
- 12 часов — легкая просолка (рыба будет нежной, почти сырой внутри).
- 24 часа — классическая слабосоленая.
- 48 часов — более плотная, полностью просоленная.
Как хранить
Готовую рыбу можно хранить в холодильнике 3–4 дня, завернув в пергамент или положив в контейнер. Также ее можно заморозить — в вакуумной упаковке или в герметичном пакете она сохранится до месяца.
Советы:
- Не пересаливайте: лучше недосолить, чем пересолить — всегда можно подсолить перед подачей.
- Используйте морскую соль — она придает рыбе более натуральный вкус.
- Избегайте йодированной соли — она может изменить вкус и текстуру рыбы.
- Подходит не только лосось, но и форель, семга, нерка.