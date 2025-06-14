Пенсионерам придется платить больше: Swedbank объявляет об изменениях в прейскуранте
Swedbank сообщила, что с 1 сентября вступят в силу несколько изменений в прейскуранте. Основные изменения коснутся пользователей кредитных карт, лиц, работающих с ценными бумагами, а также клиентов, участвующих в программе банка Seniors.
До сих пор ежемесячная плата за золотую кредитную карту Swedbank составляла 5 евро, а за обычную кредитную карту — 1,70 евро. С 1 сентября эти суммы планируется повысить до 6 и 2,50 евро соответственно. Следует напомнить, что в Латвии термин "кредитная карта" нередко используется для обозначения любой банковской карты, но на практике для повседневных расчетов большинство используют дебетовые карты.
Банк добавляет, что вместе с изменением цен пользователи карт Gold, Platinum и кредитных карт получат защиту от проблем с заказами в интернет-магазинах, а также улучшенные условия страхования покупок в случае, если заказанный товар был доставлен поврежденным или не был доставлен вовсе. Если клиент не согласен с новыми условиями, он имеет право расторгнуть договор по кредитной карте до 31 августа 2025 года.
Также изменения коснутся пенсионеров, присоединившихся к программе Seniors до 1 сентября 2016 года. Если раньше эти клиенты платили 3 евро за переводы денег на свой счет, на счет другого клиента Swedbank или в другой латвийский банк (по телефону — дешевле), то теперь эта комиссия вырастет до 5 евро.
Значительно снизятся расходы на пересылку документов (PIN-калькуляторов, бумаг и других ценностей) по почте или курьером через филиал банка. Если раньше такая услуга стоила 50 евро по Латвии, то теперь — 30 евро. За пределами Латвии стоимость услуги останется прежней — 50 евро.
Кроме того, ранее Swedbank предлагал распечатку последних пяти операций в банкомате за 0,20 евро. В будущем этот сервис будет предоставляться бесплатно. Также снижены комиссии по ряду операций с ценными бумагами.