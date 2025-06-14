Пенсионерам придется платить больше: Swedbank объявляет об изменениях в прейскуранте

Банк добавляет, что вместе с изменением цен пользователи карт Gold, Platinum и кредитных карт получат защиту от проблем с заказами в интернет-магазинах, а также улучшенные условия страхования покупок в случае, если заказанный товар был доставлен поврежденным или не был доставлен вовсе. Если клиент не согласен с новыми условиями, он имеет право расторгнуть договор по кредитной карте до 31 августа 2025 года.