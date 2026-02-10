Гражданам семи стран станет сложнее получить убежище в ЕС: одобрены новые списки и процедуры

Европейская комиссия будет следить за ситуацией во всех странах из перечня и в странах-кандидатах и учитывать меняющиеся обстоятельства. Комиссия имеет право объявить страну из перечня временно небезопасной или предложить окончательно исключить ее. Помимо списка безопасных стран ЕС, государства-члены могут принимать решение о признании безопасными и других стран. В дальнейшем Европейский союз сможет отклонить ходатайство об убежище и в том случае, если соискатель тесно связан со страной, не входящей в ЕС, гражданином которой он не является, но где проживают члены его семьи, где он сам ранее находился или с которой у него есть языковые, культурные или иные связи; проезжал по пути в ЕС через третью страну, где он также мог бы попросить убежище; или если государство-член или Европейский союз заключили с третьей страной соглашение о приеме просителей убежища (это положение не применяется в отношении несовершеннолетних без сопровождения).