В Сейме поддержали поправку: общение с потребителями должно быть на латышском

Согласно предложению, поставщик услуги должен обеспечить, чтобы подготовленные для оказания услуг документы, используемый цифровой контент, возможность выбора языка в приложении, на веб-сайте, в колл-центре или инфраструктура обслуживания на месте были обеспечены на латышском языке либо, если клиент согласен, а продавец или поставщик может это обеспечить, на официальном языке государства-члена или государства-кандидата в Европейский союз.