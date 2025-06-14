"Такие преступления нельзя забыть": Ринкевич призвал почтить память жертв коммунистического геноцида
Сегодня в Латвии день памяти жертв коммунистического геноцида: 14 июня в 1941 году советские власти депортировали из Латвии почти 16 тысяч человек.
В этот день в 1941 году советские власти насильственно депортировали из Латвии почти 16 тысяч человек — мужчин, женщин, детей и стариков. Многие из них были убиты или погибли в суровых условиях ссылки.
О трагедии 14 июня напомнил в социальных сетях и президент Латвии Эдгар Ринкевич. В своей публикации на латышском языке он написал:
«Сегодня мы чтим память жертв коммунистического геноцида. Руководитель советского режима Сталин и его приспешники депортировали и убили тысячи невинных людей. Такие преступления нельзя забыть и простить!»
В своей записи на английском языке глава государства подчеркнул, что эта трагедия — общая боль для всех стран Балтии:
«Сегодня балтийские государства скорбят по жертвам июньских депортаций. В 1941 году Сталин и его приспешники депортировали и убили тысячи невинных мужчин, женщин и детей. Мы никогда не забудем преступления коммунистического режима».
14 июня 1941 года — одна из самых мрачных страниц в истории Латвии. Репрессии коснулись широких слоев населения: представители интеллигенции, политики, предприниматели, фермеры, служащие — все они стали мишенью тоталитарного режима. Большинство депортированных были отправлены в отдаленные северные районы СССР, в частности — в Сибирь, где им предстояло выживать в нечеловеческих условиях. Для тысяч это стало смертным приговором.
В этот день по всей Латвии проходят памятные мероприятия, зажигаются свечи у мемориалов и звучат молитвы в память о невинно пострадавших.