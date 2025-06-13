Ученые поражены: сделано открытие, которое переворачивает представления о нашем мире
фото: Shutterstock
Вселенная, захваченная черной дырой - иллюстрация, созданная ИИ.
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Ученые поражены: сделано открытие, которое переворачивает представления о нашем мире

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Otkrito.lv

Революционное исследование, проведенное учеными из Университета штата Канзас, проанализировало вращения галактик и выявило закономерность, способную изменить наше представление о Вселенной.

Снимки 263 древних галактик, полученные с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб", некоторые из которых существовали уже через 300 миллионов лет после Большого взрыва, показали, что значительное большинство — примерно 60% — вращаются по часовой стрелке. Это открытие ставит под сомнение прежнее мнение о случайном характере вращения галактик.

Последствия такой однородности в направлениях вращения галактик имеют глубокий смысл. Если галактики по всей вселенной демонстрируют единое направление вращения, это может свидетельствовать о ранее нераспознанном космическом порядке. Это открытие наводит на мысль, что структура вселенной может быть более упорядоченной, чем считалось ранее, что подталкивает ученых к разработке новых теорий о ее формировании и эволюции. Возможность общего происхождения или воздействия на вращение галактик может изменить наше понимание космической динамики и сил, управляющих вселенной.

Одной из самых захватывающих гипотез, возникших на основе этого исследования, является смелое предположение о том, что сама вселенная может находиться внутри черной дыры. Если это окажется верным, то общее направление вращения галактик можно будет объяснить воздействием гравитационного поля черной дыры, в которой находится вселенная. Эта концепция противоречит существующим космологическим моделям и предполагает, что Вселенная может подчиняться законам, присущим среде внутри черной дыры.

фото: Shutterstock
Так выглядит телескоп "Джеймс Уэбб".
Так выглядит телескоп "Джеймс Уэбб".

Такое осознание потребовало бы пересмотра наших представлений о границах вселенной и природе пространства-времени. Это может означать, что фундаментальные космические принципы, такие как распределение материи и течение времени, работают иначе в рамках подобной структуры. Хотя эта гипотеза требует дальнейших исследований, она открывает новые пути к пониманию истинной природы вселенной и ее возможной судьбы.

Несмотря на привлекательность гипотезы о черной дыре, ученые также рассматривают альтернативные объяснения наблюдаемых вращений галактик. Одна из таких возможностей — влияние наблюдательного смещения, в частности эффекта Доплера, который может искажать восприятие движения галактик. Это могло бы привести к ошибочной интерпретации направлений их вращения, что говорит о необходимости повторной настройки телескопа "Джеймс Уэбб" с учетом таких искажений.

Если эта теория подтвердится, окажется, что зафиксированное единое направление вращения галактик не свидетельствует о каком-либо космическом порядке, а лишь отражает сложности и ограничения астрономических наблюдений. Устранение этих искажений крайне важно для подтверждения достоверности результатов и дальнейших исследований.

Потенциальное открытие того, что наша вселенная может находиться внутри черной дыры, имеет колоссальные последствия для космологии. Оно бросает вызов существующим теориям о происхождении, строении и судьбе вселенной. Если эта гипотеза верна, потребуется пересмотр фундаментальных принципов и создание новых моделей, описывающих поведение вселенной в столь уникальных условиях.

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