Ученые поражены: сделано открытие, которое переворачивает представления о нашем мире

Последствия такой однородности в направлениях вращения галактик имеют глубокий смысл. Если галактики по всей вселенной демонстрируют единое направление вращения, это может свидетельствовать о ранее нераспознанном космическом порядке. Это открытие наводит на мысль, что структура вселенной может быть более упорядоченной, чем считалось ранее, что подталкивает ученых к разработке новых теорий о ее формировании и эволюции. Возможность общего происхождения или воздействия на вращение галактик может изменить наше понимание космической динамики и сил, управляющих вселенной.