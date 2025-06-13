Родители сняли на видео, как их 5-месячная дочь "извиняется" за шум в самолете - и стали звездами соцсетей

«Я никогда не понимал, почему люди злятся, когда плачет ребенок в самолете. Это ребенок, он плачет. Это один день вашей жизни, просто наденьте беруши и повзрослейте», — написал один комментатор. «Я бы никогда не смог разозлиться на такое лицо», — согласился другой. «Младенцы и дети имеют право находиться в общественных местах без необходимости извиняться», — написал один из сочувствующих пользователей. «Говорю это как мама 4-месячного младенца... НИКОМУ не интересен ваш ребенок. Позвольте людям спокойно зайти в самолет, не отвлекая их ради вашего контента в соцсетях», — написала одна из мам. «Что это за мания у родителей — думать, что все хотят смотреть на их ребенка?» — поддакнул другой недовольный пользователь.