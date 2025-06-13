Родители сняли на видео, как их 5-месячная дочь "извиняется" за шум в самолете - и стали звездами соцсетей
Молодая мама стала звездой Instagram после того, как опубликовала видео, на котором ее муж помогает их 5-месячной дочке «извиниться» перед другими пассажирами после длительного авиаперелета.
Ханна Честнат выложила забавные кадры в свой аккаунт после восьмичасового перелета из Лондона (Англия) в Атланту. «Мы сказали ей, что она должна извиниться перед всеми лицом к лицу за то, что они пережили на этом рейсе», — подписала видео Честнат. Ролик набрал более 4 миллионов просмотров и тысячи комментариев.
На видео муж Честнат, Джозеф, держит на руках малышку Аву у выхода из самолета, пока другие пассажиры выходят. «Ава все время улыбалась остальным пассажирам, когда они покидали самолет. Поэтому я решила снять это как будто бы она извиняется перед всеми», — рассказала Ханна изданию Newsweek.
По словам Честнат, на самом деле Ава вела себя во время перелета из Великобритании «удивительно хорошо», и видео было снято в шутку, пишет NYPost.
Однако вскоре после этого семья пересела на стыковочный рейс в Атланте, и на этом участке уставшая малышка начала капризничать.
«Иронично, но именно на следующем рейсе, после того, как было запечатлено это видео, Ава была особенно громкой и расстроенной — именно этот перелет мы и должны были бы снять на видео», — со смехом отметила Ханна.
Как и следовало ожидать, интернет-сообщество отреагировало на видео весьма эмоционально. В комментариях под роликом пользователи делились и добрыми шутками, и резкими замечаниями.
«Я никогда не понимал, почему люди злятся, когда плачет ребенок в самолете. Это ребенок, он плачет. Это один день вашей жизни, просто наденьте беруши и повзрослейте», — написал один комментатор. «Я бы никогда не смог разозлиться на такое лицо», — согласился другой. «Младенцы и дети имеют право находиться в общественных местах без необходимости извиняться», — написал один из сочувствующих пользователей. «Говорю это как мама 4-месячного младенца... НИКОМУ не интересен ваш ребенок. Позвольте людям спокойно зайти в самолет, не отвлекая их ради вашего контента в соцсетях», — написала одна из мам. «Что это за мания у родителей — думать, что все хотят смотреть на их ребенка?» — поддакнул другой недовольный пользователь.
Тем не менее, Ханна Честнат отнеслась к критике с легкостью: «Было очень весело наблюдать, как видео стало вирусным, мы совершенно не ожидали, что такой глупый момент так быстро распространится по всему интернету», — подвела итог мама.