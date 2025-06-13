В объектив камеры попали обитатели лесных троп — медвежья семья.
В Латвии
Сегодня 10:33
Самое впечатляющее наблюдение за всю историю: камера в латвийском болоте сняла медведицу с малышами
12 июня в прямом эфире онлайн-камеры AS Latvijas valsts meži (LVM), установленной в биотопе гнездования беркута, был зафиксирован уникальный момент — через болото прошла бурая медведица с тремя медвежатами, родившимися в этом году.
Медведи и другие лесные животные в поисках пищи пересекают болота, используя проложенные ими же тропы.
По данным исследователей Латвийского государственного института лесной науки Silava, в Латвии постоянно обитает около 150 медведей, и увидеть медведицу с недавно рожденными детенышами — большая удача.
Старший эколог LVM Угис Бергманис выразил благодарность:
«Спасибо внимательным зрителям трансляции из гнезда беркута, которые услышали плеск воды в микрофоне камеры и таким образом заметили медведей. Это действительно самое впечатляющее наблюдение за всю историю проекта LVM в прямом эфире».
Камеры LVM транслируют не только гнездование беркутов и малых орлов, но и болота в реальном времени.