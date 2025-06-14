Госполиция просит латвийцев не пугать ею детей

«Дети учатся у нас — в том числе и тому, кому они могут доверять», — говорится в сообщении. В полиции отмечают, что фраза «Если не будешь слушаться — позову полицию» звучит довольно часто. Однако, по мнению правоохранителей, такие слова могут нанести вред: «В моменте может казаться, что так мы воспитываем, но на самом деле постепенно учим ребёнка бояться полицейских — представителей профессии, к которым на самом деле следует обращаться за помощью в любой ситуации».