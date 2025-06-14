Госполиция просит латвийцев не пугать ею детей
Государственная полиция Латвии в своих социальных сетях обратилась к родителям с важным напоминанием: не стоит использовать угрозу вызова полиции как метод воспитания и дисциплины.
«Дети учатся у нас — в том числе и тому, кому они могут доверять», — говорится в сообщении. В полиции отмечают, что фраза «Если не будешь слушаться — позову полицию» звучит довольно часто. Однако, по мнению правоохранителей, такие слова могут нанести вред: «В моменте может казаться, что так мы воспитываем, но на самом деле постепенно учим ребёнка бояться полицейских — представителей профессии, к которым на самом деле следует обращаться за помощью в любой ситуации».
Чтобы с самого детства формировать доверие к правоохранительным органам, полиция призывает родителей:
- показывать детям полицейских на улице,
- рассказывать, чем они занимаются,
- и учить с раннего возраста: «Если что-то случится — не бойся, подойди к ним, они помогут».
«Безопасность начинается с доверия. Доверься нам, и мы сможем помочь тебе», — подчеркивается в сообщении. «Мы здесь, чтобы помогать! Наша работа — ради вашей безопасности», — резюмируют сотрудники Государственной полиции.
Ранее Okrito.lv сообщал, что Госполиция в соцсети распространила специальное сообщение о поисках... лета!