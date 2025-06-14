Госполиция просит латвийцев не пугать ею детей
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Госполиция просит латвийцев не пугать ею детей

Отдел новостей

Otkrito.lv

Государственная полиция Латвии в своих социальных сетях обратилась к родителям с важным напоминанием: не стоит использовать угрозу вызова полиции как метод воспитания и дисциплины.

«Дети учатся у нас — в том числе и тому, кому они могут доверять», — говорится в сообщении. В полиции отмечают, что фраза «Если не будешь слушаться — позову полицию» звучит довольно часто. Однако, по мнению правоохранителей, такие слова могут нанести вред: «В моменте может казаться, что так мы воспитываем, но на самом деле постепенно учим ребёнка бояться полицейских — представителей профессии, к которым на самом деле следует обращаться за помощью в любой ситуации».

Чтобы с самого детства формировать доверие к правоохранительным органам, полиция призывает родителей:

  • показывать детям полицейских на улице,
  • рассказывать, чем они занимаются,
  • и учить с раннего возраста: «Если что-то случится — не бойся, подойди к ним, они помогут».

«Безопасность начинается с доверия. Доверься нам, и мы сможем помочь тебе», — подчеркивается в сообщении. «Мы здесь, чтобы помогать! Наша работа — ради вашей безопасности», — резюмируют сотрудники Государственной полиции.

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