Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 16:15
Госполиция в соцсети распространила специальное сообщение о поисках специфического объекта
Латвийской государственной полиции не чужд креатив. Структура распространила официальное сообщение о поисках. Ее тоже волнует один вопрос - куда пропало наше лето?
Госполиция сообщает, что лето официально объявлено пропавшим без вести. Последний раз его видели при температуре +25°C, в солнечных очках и с легким запахом гриля. По неофициальной информации, оно могло укрыться за облаками или сбежать куда-то на юг. Возраст лета — неопределенный: оно появляется каждый год примерно в одно и то же время, но в этом сезоне задерживается особенно сильно.
Если вы заметите яркое солнце, веселую музыку с пикника или почувствуете теплый ветер — незамедлительно сообщите об этом! Фото-доказательства приветствуются. Комментарии с координатами также будут полезны для оперативной группы.
И помните: если найдете лето, не ограничивайтесь фото — удержите его до прибытия экипажа!