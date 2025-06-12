Госполиция в соцсети распространила специальное сообщение о поисках специфического объекта

Госполиция сообщает, что лето официально объявлено пропавшим без вести. Последний раз его видели при температуре +25°C, в солнечных очках и с легким запахом гриля. По неофициальной информации, оно могло укрыться за облаками или сбежать куда-то на юг. Возраст лета — неопределенный: оно появляется каждый год примерно в одно и то же время, но в этом сезоне задерживается особенно сильно.