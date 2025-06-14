"Общество путает ошибку со злым умыслом": за уволившихся после выборов чиновников вступился Кариньш

«Мы в обществе часто путаем ошибки со злым умыслом. Считаем, что это было сделано намеренно, и теперь все должны нести ответственность, всех надо уволить. Но там была какая-то человеческая ошибка — будь то в процессе закупок, что-то не проверили или алгоритм неправильно настроили, я не знаю. Посмотрим на факты — выборы прошли. Даже наша Комиссия национальной безопасности собралась и констатировала, что все состоялось. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) также подтвердила, что все в порядке, и нет оснований сомневаться.