"Общество путает ошибку со злым умыслом": за уволившихся после выборов чиновников вступился Кариньш
«То, что произошло, мне непонятно и, по-моему, неправильно», — заявил бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в передаче TV24 «Nedēļa. Post scriptum», комментируя отставки и увольнения чиновников в связи с проблемами в системе подсчета результатов выборов.
«Мы в обществе часто путаем ошибки со злым умыслом. Считаем, что это было сделано намеренно, и теперь все должны нести ответственность, всех надо уволить. Но там была какая-то человеческая ошибка — будь то в процессе закупок, что-то не проверили или алгоритм неправильно настроили, я не знаю. Посмотрим на факты — выборы прошли. Даже наша Комиссия национальной безопасности собралась и констатировала, что все состоялось. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) также подтвердила, что все в порядке, и нет оснований сомневаться.
Но если происходит ошибка — что у нас в стране происходит? Сторонний хор начинает петь, хор, у которого нет никакой ответственности: “Все плохо, всех уволить!” В итоге у нас ушла министр, ушла глава ЦИК, еще и директор агентства — три чиновника потеряли работу. Стало ли нам от этого лучше? Нет!» — подчеркивает Кришьянис Кариньш.
По словам бывшего премьера, теперь, когда придется искать новых людей на освободившиеся должности, посылается сигнал, что ошибки допускать нельзя, и возможности их исправить никто не даст: «Мы все время дергаем государство — просим человека взять на себя ответственность, эта женщина [бывшая глава ЦИК Кристине Саулите] взяла на себя ответственность, что-то пошло не так — сразу голову с плеч!»
Как известно, проблемы в системе подсчета результатов муниципальных выборов привели к нескольким увольнениям: так, в отставку подала не только глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите, но и министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня.