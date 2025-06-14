Уже 25 000 латвийцев подписалось за то, чтобы пересадить депутатов на общественный транспорт. Но воз и ныне там...

Авторы инициативы указывают: «В настоящее время депутаты Сейма могут получать крупные транспортные компенсации, которые не мотивируют их передвигаться экономично, экологично и в интересах общества. В среднем за месяц депутатам в качестве транспортных компенсаций за первые восемь месяцев 2020 года выплатили 9968 евро. Абсолютный рекорд этого года — 732,20 евро в феврале одному из депутатов». Инициаторы предлагают полностью отменить компенсации за личный автотранспорт и вместо этого обеспечить депутатов проездными билетами на общественный транспорт. По их словам, это позволит сэкономить бюджетные средства, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, стимулировать самих депутатов решать существующие проблемы общественного транспорта.