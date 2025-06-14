Уже 25 000 латвийцев подписалось за то, чтобы пересадить депутатов на общественный транспорт. Но воз и ныне там...
В Латвии вновь активизировалась общественная дискуссия вокруг компенсаций за транспортные расходы депутатам Сейма. В настоящее время парламентарии получают значительные суммы на личный транспорт, что, по мнению критиков, не способствует ни рациональному использованию ресурсов, ни защите окружающей среды.
С 13 октября 2020 года на платформе общественных инициатив ManaBalss.lv действует предложение «о замене компенсации за проезд депутатов Сейма на проездные билеты на общественный транспорт». На сегодняшний день инициативу подписали более 25 000 человек, и она по-прежнему активна.
Авторы инициативы указывают: «В настоящее время депутаты Сейма могут получать крупные транспортные компенсации, которые не мотивируют их передвигаться экономично, экологично и в интересах общества. В среднем за месяц депутатам в качестве транспортных компенсаций за первые восемь месяцев 2020 года выплатили 9968 евро. Абсолютный рекорд этого года — 732,20 евро в феврале одному из депутатов». Инициаторы предлагают полностью отменить компенсации за личный автотранспорт и вместо этого обеспечить депутатов проездными билетами на общественный транспорт. По их словам, это позволит сэкономить бюджетные средства, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, стимулировать самих депутатов решать существующие проблемы общественного транспорта.
Напоминание об этой инициативе на днях появилось и в социальных сетях — его опубликовал активист Kaspars Zn.
Пользователи соцсетей бурно отреагировали - в комментариях звучат как ирония, так и откровенное негодование:
- «Отличное предложение. Эти доплаты вообще нужно отменить. Каким еще гражданам дают на бензин, парковку в Старой Риге и к тому же зарплату в 3000 евро за присутствие на работе один раз в неделю — по четвергам? Плюс заседания комиссий по 3 часа…»
- «Для "Прогрессивных" можно компенсировать велосипеды, если уж они так яростно хотят пересадить всех на них. Пусть подают пример. Хотя мы все знаем, что этого не случится».
- «Что — им мало зарплаты, теперь мы им еще и проезд должны оплачивать? А кто оплатит мой проезд? Никаких компенсаций депутатам! Люди знают, куда идут работать. Не нравится — пусть не подают заявку. Мне они не нужны!»
- «Даже если примут, они найдут способ классифицировать свои люксовые джипы как общественный транспорт. А скорее всего — как и 90% других инициатив на ManaBalss — просто забудут в ящике».
- «Почему им вообще что-то компенсируют? Что у нас с равенством, упомянутым в Сатверсме? Тогда пусть всем, кто едет на работу и платит налоги, тоже компенсируют!»
- «Они никогда это не примут…»