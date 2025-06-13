Дом без удовольствия выматывает: как превратить свое пространство в источник энергии
Удовольствие — одна из восьми ключевых потребностей для лучшей жизни дома. Тем не менее, согласно исследованию "Жизнь дома" за этот год, двое из пяти человек (40%), хотя и считают удовольствие важным чувством, но редко испытывают его дома.
Психолог Мария Абелтиня напоминает, что дом, наше самое личное пространство, глубоко влияет на наше ментальное и физическое здоровье. Если в доме нет радости, то такое пространство скорее выматывает, чем заряжает, поэтому важно знать, как улучшить повседневную жизнь дома, чтобы радость стала естественной его частью.
Приятная атмосфера дома, наполненная положительными эмоциями, помогает легче справляться с повседневными трудностями, укрепляет психическое здоровье и отношения, снижает уровень стресса и поддерживает развитие детей. Дети, растущие в эмоционально теплой обстановке, обычно лучше развивают социальные навыки, речь и умение управлять своими эмоциями. Именно малыши часто напоминают нам, что значит быть по-настоящему счастливыми — они прыгают, смеются, кружатся и напевают от радости. Поэтому важно не только позволять другим испытывать радость, но и самим открываться для нее. Поскольку именно дома мы можем больше всего влиять на свое окружение, важно сознательно создавать в нем больше радости, близости и легкости. Заботясь о счастье, своем и своих близких, мы улучшаем не только свое состояние здесь и сейчас, но и закладываем основу для более здорового будущего.
"Радость дома может быть в самых простых вещах — чистой посуде, мурлыканье кота, утреннем свете на подоконнике, но она зависит и от общей картины: радость расцветает там, где обстановка комфортна и упорядочена, где нас окружают теплые отношения с близкими и где мы сами умеем быть "здесь и сейчас". В идеале именно сочетание этих трех составляющих — среды, отношений и внутренних ресурсов — превращает дом в место, где живет радость", — рассказывает психолог Мария Абелтиня.
Чем больше радости дома, тем счастливее люди
"Радость дома может показаться чем-то второстепенным по сравнению с такими потребностями, как безопасность и комфорт, но на самом деле она оказывает огромное влияние на наше общее ощущение счастья. Согласно исследованию "Жизнь дома", среди тех, кто редко или никогда не испытывает радости дома, только 31% довольны своей нынешней жизнью (средний показатель по Латвии* — 55%). Кроме того, лишь 18% из них с оптимизмом смотрят в будущее (в то время как среди всех жителей страны этот показатель составляет 36%)", — рассказывает руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус.
Исследование выделяет четыре ключевых фактора для радости дома: хорошее самочувствие, удовольствие, атмосфера и общение с другими. По мнению дизайнера, чтобы создать пространство, приносящее еще больше радости, не нужны большие перемены. Часто именно мелочи, например, отражение своего личного стиля, веселье или внимание к себе, способны изменить повседневную жизнь к лучшему. "Речь не о том, чтобы изменить все, главное — небольшие, но осмысленные изменения, которые способны по-настоящему улучшить каждый ваш день", — отмечает дизайнер Дариус Римкус.
4 шага для большей радости дома
Организуйте пространство: исследование показало, что примерно каждый третий (38%) отмечает, что порядок в доме помогает почувствовать себя лучше. Когда дома порядок, разум тоже становится яснее, говорит эксперт.
Создайте место для радости: главным источником удовольствия для жителей Латвии является возможность заниматься любимыми хобби и увлечениями (34%). "Это может быть небольшой, но продуманный уголок — зона для рукоделия, чтения, настольных игр или музыки. Он не должен быть большим — главное, чтобы он был удобным для вас", — говорит Дариус Римкус.
Создайте атмосферу: данные исследования показывают, что чувство принадлежности — ключ к радости в доме. 50% тех, кто может выражать себя в интерьере, чаще испытывают удовольствие по сравнению со средним показателем по стране (41%).
Дизайнер отмечает: "Часто именно мелочи делают пространство по-настоящему "своим" — будь то любимая вещица, важная привычка или жизнь в соответствии с определенными ценностями и смыслом". Среди популярных трендов в оформлении дома — "дофаминовый" декор, который включает в себя цвета, текстуры, узоры и элементы с ноткой ностальгии. Многие стремятся приблизиться к природе с помощью биофильного дизайна — это акцент на натуральные материалы, растения, естественное освещение и тени, создающие ощущение уюта и умиротворения.
Поддерживайте связь с близкими: исследование "Жизнь дома" показывает, что совместные приемы пищи остаются важной частью домашнего уюта. 46% тех, кто воспринимает еду как социальную активность, чаще испытывают радость дома, по сравнению с 41% в среднем по стране. Люди, для которых еда — это способ общения, чаще ощущают принадлежность и наслаждаются домашней атмосферой.
Кроме того, те, кто умеет веселиться вместе с другими, в целом больше довольны своей жизнью дома (61% по сравнению с глобальным средним показателем в 55%). Дом, способствующий общению, эмоциональной связи и совместному досугу, способен заметно повысить качество жизни.
Количественное исследование проводилось международной аналитической компанией YouGov по заказу IKEA Group. Опрос проходил в мае-июне 2024 года с использованием онлайн-панелей в каждой из стран. В Латвии было опрошено 1011 респондентов.