Что делать, если проснулись в 3 часа ночи и не можете снова уснуть?
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Иногда ночные пробуждения — просто реакция на стресс. Ваш организм «включается» раньше, чем нужно.
Полезные советы

Что делать, если проснулись в 3 часа ночи и не можете снова уснуть?

Отдел здоровья

Otkrito.lv

Проснуться среди ночи — особенно в 3 или 4 утра — и больше не заснуть до утра может быть крайне неприятно. Организм кажется бодрым, мысли начинают роиться в голове, а каждый взгляд на часы вызывает только тревогу. Почему это происходит и что можно сделать, чтобы вернуться ко сну?

Почему мы просыпаемся среди ночи?

Ночные пробуждения — норма, если они кратковременны и вы быстро засыпаете снова. Но если сон уходит окончательно, возможны следующие причины:

  • Стресс и тревожность. Ум перегружен мыслями, особенно если накануне был эмоционально сложный день.
  • Нарушение режима сна. Поздний отход ко сну, яркий экран перед сном, кофе или алкоголь вечером.
  • Гормональные изменения. У женщин — во время ПМС или менопаузы, у всех — при сбое выработки мелатонина.
  • Физический дискомфорт. Жарко, холодно, душно, голодно или болит спина.
  • Медицинские причины. Апноэ сна, гипогликемия, проблемы с щитовидной железой.

Что делать, если проснулись в 3 ночи и не можете уснуть?

1. Не смотрите на часы

Постоянная проверка времени усиливает тревожность. Лучше вообще убрать часы с поля зрения — особенно с подсветкой.

2. Оставайтесь в постели — но не боритесь со сном

Лежите спокойно, с закрытыми глазами. Фокусируйтесь на дыхании. Не заставляйте себя заснуть — это вызовет обратный эффект. Вместо этого скажите себе: «Я просто отдыхаю, и это тоже полезно».

3. Попробуйте дыхательную технику 4-7-8

Вдохните на 4 счета, задержите дыхание на 7, выдохните на 8. Повторите несколько раз. Это замедляет сердцебиение и помогает телу расслабиться.

4. Включите тихую, спокойную музыку или звуки природы

Некоторым помогает «белый шум», другим — звуки дождя или леса. Главное — не слишком громко и не через яркий экран.

5. Если не заснули через 20–30 минут — встаньте

Да, это может показаться нелогичным, но лучше ненадолго встать и заняться чем-то монотонным: читать бумажную книгу, вязать, сортировать вещи. Только не берите в руки телефон или ноутбук — синий свет подавляет выработку мелатонина.

6. Избегайте яркого света

Если вы встали, включите приглушенный свет — неяркую лампу, желательно с теплым спектром.

Что делать не стоит

  • Не включайте телевизор или соцсети.
  • Не ешьте — это может «взбодрить» организм.
  • Не занимайтесь чем-то эмоциональным или тревожным: не проверяйте почту, не читайте новости.
  • Не пейте алкоголь или кофе (даже если кажется, что это поможет «успокоиться»).

Как уменьшить риск ночных пробуждений

  • Ложитесь и вставайте в одно и то же время.
  • Ограничьте кофеин после 14:00.
  • Не переедайте вечером.
  • Уменьшите экранное время перед сном.
  • Проветривайте спальню, спите в прохладе.
  • Используйте маску для глаз или беруши, если мешают свет и шум.
  • Рассмотрите прием мелатонина — но только после консультации с врачом или фармацевтом.

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