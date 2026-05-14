В Латвии
Сегодня 09:01
В Латвию снова идут грозы: синоптики рассказали, где погода испортится уже днем
В четверг погода в Латвии останется переменчивой: часть страны увидит солнце, а на западе к вечеру возможны дождь и грозы.
Днем солнце будет чередоваться с облаками, однако на западе страны облачности будет больше. Там, начиная с послеполуденных часов, ожидается дождь, местами — гроза. Сохранится слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер, во время грозы его порывы усилятся до 14 м/с. Воздух прогреется до +14…+18 градусов, на морском побережье — до +11…+14 градусов.
В Риге днем погода будет частично облачной, после полудня небо станет более ясным. Осадков не ожидается. Ветер продолжит слабо дуть с юга, юго-востока. Температура воздуха повысится до +16…+18 градусов.