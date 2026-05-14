Любимый у жителей Латвии курорт пытается избавиться от туристов
Узкие улочки маленьких городков Амальфитанского побережья переполнены туристами. В некоторые дни местным жителям буквально негде пройти. Местные требуют ввести строгие ограничения.
Местные жители уже нашли главных виновников и обвиняют круизные лайнеры, которые привозят туристов в города Южной Италии. Жители хотят как можно скорее положить этому конец.
«Регион не справляется с таким количеством людей», — заявил изданию The Telegraph политик и владелец гостиницы Сальваторе Гальяно.
По его мнению, необходимо ввести правило, запрещающее пассажирам круизных лайнеров сходить на берег.
По словам Гальяно, туристы, приезжающие на один день, покупают только дешевые сувениры, а затем возвращаются на корабль, не принося региону существенных доходов. Огромные толпы людей отпугивают клиентов гостиниц, которые больше не хотят покидать свои отели, тем самым ставя под угрозу репутацию Амальфитанского побережья.
С каждым годом международные круизные лайнеры все чаще заходят к Амальфитанскому побережью, и аналогичные проблемы беспокоят и соседние регионы. Например, на острове Искья за одни выходные было зарегистрировано более 28 000 путешественников, посетивших вулканический остров всего за 48 часов.
Политики пытаются смягчить ситуацию и утверждают, что работают над решениями, однако возможности ограничены. Кризисное совещание, прошедшее в прошлом году, пока не принесло заметных изменений.
Недовольство круизными туристами растет, и во Франции в прошлом месяце ситуация обострилась настолько, что рыбаки перекрыли путь судам у берегов Корсики, чтобы не позволить туристам сойти на берег.
Тем временем крупнейшая в мире ассоциация круизных компаний CLIA подчеркивает значение этой отрасли для экономики Италии, приводя впечатляющие цифры: круизная индустрия ежегодно приносит в ВВП страны 7,3 миллиарда евро и обеспечивает работой более 100 000 человек.
В последние годы Амальфитанское побережье стало довольно популярным и среди латвийских путешественников, особенно в летний сезон. Это не такое «массовое» направление, как Анталья или Хургада, а скорее привлекает людей, которые ищут:
- романтический отдых;
- красивые прибрежные виды;
- итальянскую кухню;
- бутик-отели;
- места, достойные Instagram;
- более спокойную и эстетичную атмосферу.
Жители Латвии обычно отправляются на Амальфитанское побережье в поездки для пар, в медовый месяц или на роскошный отдых, однако стоит учитывать, что цены там высокие, летом очень много туристов, пляжи часто маленькие, а передвижение по серпантинам может быть утомительным.
В Латвии также стали очень популярны видео о путешествиях по Амальфитанскому побережью в социальных сетях, поэтому интерес продолжает расти.
