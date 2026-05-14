Один твит может изменить все: эксперт рассказала, что будет с тарифами на тепло в Риге
Латвийцам дали надежду на более низкие счета за отопление, однако эксперты предупреждают - резкие заявления мировых политиков способны в любой момент снова изменить ситуацию.
В преддверии нового отопительного сезона жителей Риги все больше волнует вопрос — станут ли счета за тепло ниже. Председатель совета Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) Алда Озола в эфире TV24 заявила, что предпосылки для снижения тарифов действительно есть, однако многое по-прежнему зависит от стоимости топлива и нестабильной геополитической ситуации.
По словам Озолы, уже сейчас видны механизмы, которые потенциально могут «давить тариф вниз», однако основную часть расходов по-прежнему формирует именно топливо. «Надо помнить, что большая часть расходов, формирующих тариф, — это именно топливо. Цена природного газа и, конечно, цена щепы являются очень существенным фактором», — подчеркнула она.
Эксперт пояснила, что для Риги особенно важна стоимость природного газа, поскольку он по-прежнему играет ключевую роль в теплоснабжении столицы. Дополнительную нагрузку создают расходы на передачу и распределение энергии, а также CO2-квоты.
«Природный газ как топливо стал довольно дорогим», — отметила Озола.
При этом, оценивая перспективы следующего отопительного сезона, глава SPRK заявила, что рынок сейчас настроен «осторожно оптимистично». Однако ситуация остается крайне хрупкой. «Геополитическая ситуация очень нестабильна, и отдельные заявления или твиты способны довольно драматично раскачать ситуацию», — предупредила эксперт. По ее словам, более точное понимание того, какими будут тарифы следующей зимой, появится ближе к концу лета.
Во время интервью ведущий напомнил слова директора Международного энергетического агентства о том, что глобальный энергетический кризис «на самом деле еще только начинается». В ответ Озола отметила, что на газовых торговых площадках пока не наблюдается паники.
«Есть осторожный оптимизм относительно того, что удастся решить проблемы с поставками», — сказала она.
Тем не менее нынешние цены на газ все же остаются выше, чем в аналогичный период прошлого года. «Цены сейчас выше, чем были в это же время в предыдущем сезоне, но их нельзя сравнивать с тем, что было несколько лет назад», — добавила Озола.