Мать, не выдержав детских капризов, шлепнула ребенка по попе: присутствующие в замешательстве

Закон о защите прав ребенка, статья 73, часть 1, устанавливает, что у каждого человека есть обязанность незамедлительно сообщать в полицию, Центр защиты детей, опекунский совет или социальную службу о нарушении закона, направленном против ребенка, а также в случае подозрений на обстоятельства, которые могут угрожать жизни или здоровью ребенка. Таким образом, обязанность каждого члена общества — участвовать в обеспечении защиты прав детей, тем самым помогая формировать у родителей понимание ненасильственных методов воспитания и вовлеченность общества в защиту прав детей, что в будущем может привести к более инклюзивному обществу, где люди решают конфликты социально приемлемыми способами, а дети не страдают от насилия в семье.