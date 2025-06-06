Мать, не выдержав детских капризов, шлепнула ребенка по попе: присутствующие в замешательстве
Часто люди становятся свидетелями ситуаций, когда родители ведут себя агрессивно по отношению к своему ребенку. Например, ребенок капризничает, а мать или отец шлепают его по попе. В такие моменты окружающие бывают в замешательстве и задаются вопросом — как правильно реагировать?
Ежегодно в начале июня отмечается Международный день защиты детей. Цель этого дня — способствовать защите детей от насилия, эксплуатации, нищеты и других угроз, а также напоминать обществу о правах детей на безопасную, любящую и поддерживающую среду. Чтобы ответить на вопрос, как поступать окружающим, если они стали свидетелями насилия над ребенком, мы обратились в Центр защиты детей (Bērnu aizsardzības centrs, BAC).
В соответствии с законом о защите прав ребенка, права ребенка — это совокупность основных прав и свобод, которые должны быть обеспечены каждому ребенку (ребенок — лицо, не достигшее 18 лет), независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения или иных обстоятельств, связанных с ребенком или его семьей.
Для гармоничного развития личности ребенка необходимо, чтобы он жил и рос в семейной среде, где между членами семьи царят любовь и уважение друг к другу. Задача родителей — помочь ребенку подготовиться к самостоятельной жизни, стать полноценным членом общества, создать условия, подходящие для физического и духовного развития ребенка, учить решать конфликты и споры, аргументировать свой выбор и обосновывать действия, показывая ребенку хороший пример. Родители должны осознавать, что своим отношением и поведением они формируют и укрепляют у ребенка определенную систему ценностей. Цель системы защиты детей — чтобы ценностная ориентация ребенка соответствовала интересам общества и общепринятым нормам ценностей.
Закон о защите прав ребенка, статья 73, часть 1, устанавливает, что у каждого человека есть обязанность незамедлительно сообщать в полицию, Центр защиты детей, опекунский совет или социальную службу о нарушении закона, направленном против ребенка, а также в случае подозрений на обстоятельства, которые могут угрожать жизни или здоровью ребенка. Таким образом, обязанность каждого члена общества — участвовать в обеспечении защиты прав детей, тем самым помогая формировать у родителей понимание ненасильственных методов воспитания и вовлеченность общества в защиту прав детей, что в будущем может привести к более инклюзивному обществу, где люди решают конфликты социально приемлемыми способами, а дети не страдают от насилия в семье.
Если родитель — знакомый человек, например сосед или родственник, у каждого из нас есть обязанность сообщить о насильственном поведении родителя по отношению к ребенку в полицию, Центр защиты детей, опекунский совет или социальную службу, указав известную информацию о родителе, ситуации, адресе и другую важную информацию.
Если родитель проявляет насилие над ребенком в общественном месте и конкретная информация о нем неизвестна, у каждого есть право указать, что поведение родителя не соответствует правам и интересам ребенка, а также сообщить, что в случае продолжения насилия будет вызвана полиция. При обращении в полицию необходимо указать конкретное место — например, парк, кафе, общественный транспорт.
BAC обращает внимание, что обязанность каждого жителя — сообщать не только о насилии над ребенком, но и о невыполнении родительских обязанностей, оставлении ребенка без присмотра, пренебрежении им, тем самым защищая детей от рисков для здоровья и жизни. В связи с этим справедливо говорить: чужих детей не бывает!
Дополнительно информируем, что статья 24, часть 4 Закона о защите прав ребенка предусматривает, что за невыполнение родительских обязанностей, злоупотребление опекунскими правами, физическое наказание ребенка и жестокое обращение с ним родители несут ответственность в соответствии с законом, а в части 7 той же статьи установлено, что
родители обязаны сотрудничать с социальной службой и пользоваться предлагаемыми программами поддержки семьи и помощи, если выявлены случаи насилия или другие нарушения прав ребенка в уходе за ним.
В случае отказа от сотрудничества социальная служба информирует опекунский совет.
Учитывая вышесказанное, когда житель сообщает о возможном насилии родителя над ребенком, информация рассматривается, и принимается решение, исходя из фактических обстоятельств и наилучших интересов ребенка. Поэтому могут быть случаи, когда ребенок не изымается из семьи, но родители обязаны сотрудничать с социальной службой и опекунским советом, например,
посещать курсы по методам дисциплины, соответствующим интересам ребенка, получать социально-психологическую поддержку в воспитании и другие услуги местной администрации.
В случаях, когда в семье существуют реальные угрозы насилия, ребенку немедленно обеспечивается уход вне семьи, если виновных лиц невозможно изолировать от ребенка.
Главное — обязанность каждого жителя сообщать в компетентные органы (полицию, социальную службу, опекунский совет или Центр защиты детей) о возможных нарушениях прав ребенка, чтобы соответствующие службы проверили информацию и при необходимости вмешались для защиты прав и интересов ребенка в конкретной семье.