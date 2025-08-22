Натуральные лайфхаки для борьбы с мухами: от трав до ароматических свечей

Хорошим способом отпугнуть мух на улице и в саду являются свечи с эфирными маслами цитронеллы, лаванды и сосны. Цитронелла особенно эффективна против мух и комаров, а свечи с её ароматом можно разместить на столах во время барбекю или в местах отдыха на открытом воздухе. Однако стоит помнить, что сосновое масло токсично для домашних животных, поэтому использовать его следует с осторожностью.