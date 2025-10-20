В Риге пройдут масштабные учения по эвакуации - жителей приглашают стать участниками

В ходе мероприятия будет проведена практическая симуляция открытия эвакуационного центра, где участники смогут почувствовать себя в реальной ситуации — покинуть дом из-за чрезвычайных погодных условий и отправиться в обеспеченное муниципалитетом безопасное убежище. Рижская дума приглашает жителей принять участие и получить практический опыт эвакуации.