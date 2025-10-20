В Риге пройдут масштабные учения по эвакуации - жителей приглашают стать участниками
В пятницу, 24 октября, в Рижской 9-й средней школе (ул. Стамериенас, 8) пройдут учения по эвакуации, организованные Латвийским Красным Крестом.
В ходе мероприятия будет проведена практическая симуляция открытия эвакуационного центра, где участники смогут почувствовать себя в реальной ситуации — покинуть дом из-за чрезвычайных погодных условий и отправиться в обеспеченное муниципалитетом безопасное убежище. Рижская дума приглашает жителей принять участие и получить практический опыт эвакуации.
Эвакуационный процесс будет организован из двух пунктов сбора:
- Средней школы Наталии Драудзини (ул. Бруниниеку, 24A);
- Рижской средней школы Аркадия (ул. Мелнсила, 6).
Из этих пунктов участникам будет предоставлен транспорт до эвакуационного центра — Рижской 9-й средней школы.
Учения пройдут с 16:00 24 октября до 10:00 25 октября.
В эвакуационном центре будет обеспечено питание и необходимое оборудование для ночёвки. Участники смогут освежить знания по оказанию первой помощи и собрать собственную "72-часовую сумку", необходимую в чрезвычайных ситуациях.
Для участия необходимо заполнить анкету. Если планируется участие группы, анкету нужно заполнить на каждого участника отдельно.